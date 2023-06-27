موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية لهذا العام 1444.. إليك مواعيد الصلاة في مدن المملكة

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية لهذا العام 1444 هجرياً، وقد تم استطلاع هلال شهر ذي الحجة وتبين أن غداً اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وسيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نستعرض إليكم مواعيد الصلاة في مكة المكرمة والمدينة وعدد من المدن الموجودة في المملكة.

مواعيد الصلاة في مدن المملكة العربية السعودية

ويختلف موعد صلاة عيد الأضحى في المدن المختلفة حيث إن كل مدينة لها وقت مُحدد للصلاة، وستكون صلاة العيد في مكة المكرمة غداً في تمام الساعة الخامسه و 56 دقيقة بتوقيت السعودية، وفي المدينة المنورة ستكون الصلاة في تمام الساعة الخامسة و 50 دقيقة، وفي الرياض ستكون الصلاة في تمام الساعة الخامسة و 21 دقيقة.

المدينة موعد صلاة عيد الأضحى مكة المكرمة 5:56 المدينة المنورة 5:50 جدة 5:45 الرياض 5:21 نجران 5:46 أبها 5:51 تبوك 5:53 جازان 5:54 بريدة 5:28

ويصلي ساكني مدينة تبوك في تمام الساعة الخامسة و 53 دقيقة وجازان في تمام الساعة الخامسة و 54 دقيقة، ومدينة بريدة في تمام الساعة الخامسة و 28 دقيقة وفي مدينة نجران ستكون في تمام الساعة الخامسة و 46 دقيقة، وفي مدينة أبها ستكون الصلاة في تمام الساعة الخامسة و 51 دقيقة.