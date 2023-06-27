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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مدن السعودية 1444_ 2023

إلهام محمد

توقيت صلاة عيد الأضحي في جميع مدن السعودية 2023، من أكثر عمليات البحث الرائجة على محرك بحث جوجل، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، ومن خلال الجدول التالي سنوضح لكم موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المدن السعودية.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مدن السعودية 1444_ 2023

عدد أيام إجازة عيد الأضحى:

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الموارد البشرية.. تعلن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

بحسب ما ذكرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حكومة المملكة العربية السعودية، بأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون لمدة (4) أيام، موضحة أن الإجازة ستبدأ من يوم الوقوف على عرفة، يوم الثلاثاء، الموافق 9/12/1444 هـ – 27 يونيو 2023م.

- صورة 1 - موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مدن السعودية 1444_ 2023

توقيت صلاة عيد الأضحى:

مكة المكرمة 6.09 صباحًا
المدينة 6.07 صباحًا
الرياض 5.46 صباحًا
جدة 6.11 صباحًا
تبوك 6.20 صباحًا
جازان 5.59 صباحًا
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مدن السعودية 1444_ 2023
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مدن السعودية 1444_ 2023
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إلهام محمد

أنا حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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