موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مدن السعودية 1444_ 2023
توقيت صلاة عيد الأضحي في جميع مدن السعودية 2023، من أكثر عمليات البحث الرائجة على محرك بحث جوجل، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، ومن خلال الجدول التالي سنوضح لكم موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المدن السعودية.
عدد أيام إجازة عيد الأضحى:
بحسب ما ذكرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حكومة المملكة العربية السعودية، بأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون لمدة (4) أيام، موضحة أن الإجازة ستبدأ من يوم الوقوف على عرفة، يوم الثلاثاء، الموافق 9/12/1444 هـ – 27 يونيو 2023م.
توقيت صلاة عيد الأضحى:
|مكة المكرمة
|6.09 صباحًا
|المدينة
|6.07 صباحًا
|الرياض
|5.46 صباحًا
|جدة
|6.11 صباحًا
|تبوك
|6.20 صباحًا
|جازان
|5.59 صباحًا