موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر شوال 1444

الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أنظمة الدعم المادي التي توفرها المملكة العربية السُّعُودية للمواطنين لرفع المستوى المعيشي للأفراد، كما يستفيد من هذا الدعم العديد من الأشخاص داخل المملكة وفقًا للشروط التي يحددها الضمان، كما يمكن للمستفيدين من الضمان المطور الاستعلام عن موعد نزوله، والشروط التي يجب توافرها للحصول على هذا الدعم، ولمعرفة ذلك يمكنك متابعة المقال التالي.

ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي

تم الإعلان من قبل الوزارة عن المواعيد التي من المقرر فيها نزول الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من الدعم لشهر مايو 2023 والموافق لشهر شوال 1444 والذي يصرف أول شهر مايو والموافق الحادي عشر من شهر شوال، حيث يمكن صرفها من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة في جميع أنحاء المملكة.

الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش الضمان المطور

لكي يمكن الحصول على معاش الضمان المطور لابد من توافر بعض الشروط والتي نذكرها في الآتي:

• يجب أن يكون مقدم الطلب للحصول على الدعم من الضمان المطور حاملا للجنسية السعودية وأن يكون الأبوان أيضا حاملين للجنسية السعودية.

• يجب أن يكون مقيم بصفة دائمة ومستمرة داخل المملكة السعودية.

• يصرف معاش الضمان للمطلقات والأرامل غير السعوديات بشرط أن يكن متزوجات من سعودي ولديهن أطفال.

• يصرف معاش الضمان للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

• يجب ألا يكون مقدم الطلب متواجدًا في أحد دور الإيواء التابعة للدولة.

• يجب ألا يحوز أي ممتلكات ذات قيمة كبيرة الأراضي والعقارات.

• عدم امتلاك أكثر من سيارة أو منزل باسم مقدم الطلب.

• يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري مبلغًا معينًا يتم تحديده من قبل الوزارة.

كيفية الاستعلام عن أهلية استحقاق معاش الضمان المطور

إحدى الخدمات التي وفرتها الوزارة للمواطنين هي الاستعلام عن أهلية استحقاق الضمان إلكترونيًا وذلك عن طريق الدخول إلي الموقع الرسمي واتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور من هنا.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم ورقم المرور.

إدخال البيانات اللازمة للمستفيد.

إدخال البيانات اللازمة للمستفيد. النقر على أيقونة استعلام.

تحديد الدفعة المراد الاستعلام عنها.