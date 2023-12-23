موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الحكومية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية آخر شهور السنة وبدء العام الجديد 2024.

موعد صرف المرتبات

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت في وقت سابق عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، منوهة إلى أنها تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 من الشهر الجاري، مع الأخذ في الاعتبار أن متأخرات الشهر المنصرم صُرفت أيام 7 و10 و11 من الشهر الجاري.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين ضمن مرتبات شهر ديسمبر 2023، في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 على مدار 3 أيام من الأسبوع المقبل، إذ تأتي مواعيد الصرف على النحو التالي:

تاريخ الصرف يوم وصف ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الأحد أول أيام صرف رواتب شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الاثنين ثاني أيام صرف رواتب شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الثلاثاء ثالث أيام صرف رواتب شهر ديسمبر ٢٠٢٣

أماكن صرف المرتبات لشهر ديسمبر

وتتيح وزارة المالية للعاملين بقطاعات الدولة عدة أماكن لـ صرف المرتبات ومنها مرتبات شهر ديسمبر 2023، هي: فروع البنوك، فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي «ATM».

وكان طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، قد أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

يذكر أن قيمة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تختلف بحسب الدرجة الوظيفية، لذلك تأتي قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 بعد الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، والتي أعلن من خلالها عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وأقرتها الحكومة في شهر أكتوبر الماضي، على هذا النحو:

إليك مرتبات شهر ديسمبر 2023: