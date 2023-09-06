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موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

لبنى محمد

يُعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم المالي الذي تُقدمة السعودية بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود حيث يتم صرف الدعم المادي بشكل شهري في موعد مُحدد تعرف عليه.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

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حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع الدفعة 70 الخاصة بهذا الشهر

برنامج حساب المواطن

يصرف البرنامج الدعم المالي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن إن صادف هذا اليوم إجازة رسمية “الجمعة أو السبت” أو حتى مناسبات عامة ففي ذلك الوقت يتم صرفه إما يوم قبله أو يوم بعده وفقاً لما يُعلن عنه فهكذا يتم صرف الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023 يوم الأحد القادم.

- صورة 1 - موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

قيمة الدعم

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أواخر شهر يوليو الماضي بأن الدعم الإضافي ينتهي في شهر سبتمبر الحالي حيث هكذا تصل قيمة الدعم المستقلة والتابع كما هو آتي:

  • يحصل الفرد المستقل على 720 ريال سعودي.
  • يحصل التابع الذي يصل عمره أكثر من 18 عام على 360 ريال.
  • التابع الذي يقل عمره عن 18 عام يحصل على 215 ريال.

تحديث بيانات حساب المواطن

إليكم أسهل طريقة تُمكنك من تحديث بياناتك على برنامج حساب المواطن كما هو آتي:

- صورة 2 - موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

  • الضغط على تسجيل الدخول.
  • انقر على تحديث البيانات.
  • الضغط على أيقونة “حفظ البيانات.
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لبنى محمد

كاتبة محتوى إخباري مُنذ عامين، وعملت بالعديد من الصُحف الإخبارية

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