يُعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم المالي الذي تُقدمة السعودية بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود حيث يتم صرف الدعم المادي بشكل شهري في موعد مُحدد تعرف عليه.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

برنامج حساب المواطن

يصرف البرنامج الدعم المالي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن إن صادف هذا اليوم إجازة رسمية “الجمعة أو السبت” أو حتى مناسبات عامة ففي ذلك الوقت يتم صرفه إما يوم قبله أو يوم بعده وفقاً لما يُعلن عنه فهكذا يتم صرف الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023 يوم الأحد القادم.

قيمة الدعم

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أواخر شهر يوليو الماضي بأن الدعم الإضافي ينتهي في شهر سبتمبر الحالي حيث هكذا تصل قيمة الدعم المستقلة والتابع كما هو آتي:

يحصل الفرد المستقل على 720 ريال سعودي.

يحصل التابع الذي يصل عمره أكثر من 18 عام على 360 ريال.

التابع الذي يقل عمره عن 18 عام يحصل على 215 ريال.

تحديث بيانات حساب المواطن

إليكم أسهل طريقة تُمكنك من تحديث بياناتك على برنامج حساب المواطن كما هو آتي:

التوجه إلى حساب المواطن.