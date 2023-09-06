موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023
يُعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم المالي الذي تُقدمة السعودية بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود حيث يتم صرف الدعم المادي بشكل شهري في موعد مُحدد تعرف عليه.
برنامج حساب المواطن
يصرف البرنامج الدعم المالي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن إن صادف هذا اليوم إجازة رسمية “الجمعة أو السبت” أو حتى مناسبات عامة ففي ذلك الوقت يتم صرفه إما يوم قبله أو يوم بعده وفقاً لما يُعلن عنه فهكذا يتم صرف الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023 يوم الأحد القادم.
قيمة الدعم
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أواخر شهر يوليو الماضي بأن الدعم الإضافي ينتهي في شهر سبتمبر الحالي حيث هكذا تصل قيمة الدعم المستقلة والتابع كما هو آتي:
- يحصل الفرد المستقل على 720 ريال سعودي.
- يحصل التابع الذي يصل عمره أكثر من 18 عام على 360 ريال.
- التابع الذي يقل عمره عن 18 عام يحصل على 215 ريال.
تحديث بيانات حساب المواطن
إليكم أسهل طريقة تُمكنك من تحديث بياناتك على برنامج حساب المواطن كما هو آتي:
- التوجه إلى حساب المواطن.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- انقر على تحديث البيانات.
- الضغط على أيقونة “حفظ البيانات.