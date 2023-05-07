هل سيتم تغيير موعد صرف حساب المواطن لهذه الدفعة مايو 2023؟ وكيفية الاستعلام

يتساءل العديد من المستفيدين من دعم حساب المواطن عن موعد نزول دفعة شهر مايو 2023 التي تحمل الرقم 66، هل سيتم الصرف في الموعد المحدد شهريًا؟ أم سيتم التغيير هذا الشهر شوال 1444هـ، بالإضافة إلى محاولة معرفة طريقة الاستعلام عن الدعم من خلال رقم الهوية وغيرها من التفاصيل الذي تهم المستفيدين.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 66

وفي الوقت الذي بدأ فيه الكثيرين الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة، كشفت التقارير إلى أن موعد الصرف الرسمية لدفعة مايو 2023، من المقرر لها أن تكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 من هذا الشهر، ولا يوجد أي تغيير في التوقيت، إلا في حالة إذا صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية إو إجازة أسبوعية، فيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا.

كيفية الاستعلام

الانتقال إلى منصة حساب المواطن من هذا الرابط

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خلال الدخول النفاذ الوطني الموحد.

الدخول على دفعة 66 لشهر مايو 2023.

اضغط على أيقونة حالة الأهلية.

وستظهر لك قيمة الدعم في حالة شمولك في الأهلية.

شروط الاستحقاق