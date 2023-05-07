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هل سيتم تغيير موعد صرف حساب المواطن لهذه الدفعة مايو 2023؟ وكيفية الاستعلام

معز الصافي

يتساءل العديد من المستفيدين من دعم حساب المواطن عن موعد نزول دفعة شهر مايو 2023 التي تحمل الرقم 66، هل سيتم الصرف في الموعد المحدد شهريًا؟ أم سيتم التغيير هذا الشهر شوال 1444هـ، بالإضافة إلى محاولة معرفة طريقة الاستعلام عن الدعم من خلال رقم الهوية وغيرها من التفاصيل الذي تهم المستفيدين.

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موعد صرف حساب المواطن الدفعة 66

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حساب المواطن يُعلن رسميًا موعد صرف دفعة مايو

وفي الوقت الذي بدأ فيه الكثيرين الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة، كشفت التقارير إلى أن موعد الصرف الرسمية لدفعة مايو 2023، من المقرر لها أن تكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 من هذا الشهر، ولا يوجد أي تغيير في التوقيت، إلا في حالة إذا صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية إو إجازة أسبوعية، فيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا.

هل سيتم تغيير موعد صرف حساب المواطن لهذه الدفعة مايو 2023؟ وكيفية الاستعلام
هل سيتم تغيير موعد صرف حساب المواطن لهذه الدفعة مايو 2023؟ وكيفية الاستعلام

كيفية الاستعلام

  • الانتقال إلى منصة حساب المواطن من هذا الرابط
  • قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خلال الدخول النفاذ الوطني الموحد.
  • الدخول على دفعة 66 لشهر مايو 2023.
  • اضغط على أيقونة حالة الأهلية.
  • وستظهر لك قيمة الدعم في حالة شمولك في الأهلية.

هل سيتم تغيير موعد صرف حساب المواطن لهذه الدفعة مايو 2023؟ وكيفية الاستعلام 1 7/5/2023 - 4:10 ص

شروط الاستحقاق

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.
  • لا يمتلك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات غالية الثمن.
  • لم يكون مقيم في أي مراكز للإيواء أو دار رعاية بالسعودية.
  • استيفاء بيانات التحديث المطلوبة في الحساب.
  • امتلاك حساب بنك آيبان نشط.
  • رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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