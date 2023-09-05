موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر صفر 1445 – سبتمبر 2023 الدفعة 70 : إليكم رابط وشروط التسجيل في البرنامج

متى موعد نزول دعم برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية؟ سؤال يتم البحث عنه بكثافة الآن من قبل مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب موعد نزول حساب المواطن لهذا الشهر سبتمبر 2023، يعد البرنامج أحد أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، والتي تهتم كثيراً بمحدودي الدخل والأسر الأكثر فقراً لرفع مستواهم المعيشي وتحقيق جودة الحياة لهم وتوفير لهم حياة كريمة، ومن المعلوم أن نتائج أهلية حساب المواطن تظهر قبل إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين ويتم الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال بوابة برنامج حساب المواطن الإلكترونية portal.ca.gov.sa.

صورة لموعد صرف حساب المواطن سبتمبر- المصدر موقع تقويم السعودية

6 أيام على إيداع الدفعة الـ 70 من برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/jKwDTFtgm3 — حساب المواطن (@citizenaccount) September 4, 2023

كم باقي على نزول دعم حساب المواطن لهذا الشهر سبتمبر 2023

تم تحديد مواعيد الصرف لجميع المرتبات داخل المملكة لتكون معلومة للجميع، لذلك فقد تم تثبيت مواعيد صرف برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولا يمكن التعديل أو التغيير في هذا الموعد إلا في حالة واحدة إذا صادف يوم الصرف الرسمي عطلة رسمية داخل المملكة، وفي هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، فإذا صادف يوم الصرف الرسمي يوم الجمعة يتم التقديم، وإذا صادف يوم الصرف الرسمي يوم السبت وهو عطلة رسمية داخل المملكة ففي هذه الحالة يتم تأخير موعد الصرف ليصرف يوم الأحد، ومن المقرر أن يتم صرف حساب المواطن لهذا الشهر صفر 1445 يوم الأحد 25 صفر 1445 الموافق 10 سبتمبر 2023.

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني portal.ca.gov.sa.

قم بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة عبر الجوال الخاص بك قم بإدخالها في الخانة المخصصة لها.

قم بتغيير كلمة المرور والنقر على أيقونة “تغيير”.

قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب لإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات وحفظها يتم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط حساب المواطن والفرق بين الأهلية والاستحقاق