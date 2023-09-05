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موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر صفر 1445 – سبتمبر 2023 الدفعة 70 : إليكم رابط وشروط التسجيل في البرنامج

محمد أبوالعز

متى موعد نزول دعم برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية؟ سؤال يتم البحث عنه بكثافة الآن من قبل مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب موعد نزول حساب المواطن لهذا الشهر سبتمبر 2023، يعد البرنامج أحد أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، والتي تهتم كثيراً بمحدودي الدخل والأسر الأكثر فقراً لرفع مستواهم المعيشي وتحقيق جودة الحياة لهم وتوفير لهم حياة كريمة، ومن المعلوم أن نتائج أهلية حساب المواطن تظهر قبل إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين ويتم الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال بوابة برنامج حساب المواطن الإلكترونية portal.ca.gov.sa.

موعد صرف حساب المواطن سبتمبر

صورة لموعد صرف حساب المواطن سبتمبر- المصدر موقع تقويم السعودية

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تم تحديد مواعيد الصرف لجميع المرتبات داخل المملكة لتكون معلومة للجميع، لذلك فقد تم تثبيت مواعيد صرف برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولا يمكن التعديل أو التغيير في هذا الموعد إلا في حالة واحدة إذا صادف يوم الصرف الرسمي عطلة رسمية داخل المملكة، وفي هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، فإذا صادف يوم الصرف الرسمي يوم الجمعة يتم التقديم، وإذا صادف يوم الصرف الرسمي يوم السبت وهو عطلة رسمية داخل المملكة ففي هذه الحالة يتم تأخير موعد الصرف ليصرف يوم الأحد، ومن المقرر أن يتم صرف حساب المواطن لهذا الشهر صفر 1445 يوم الأحد 25 صفر 1445 الموافق 10 سبتمبر 2023.

تقديم حساب المواطن
صورة توضح خطوات التقديم- المصدر: تويتر

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن

  • الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني portal.ca.gov.sa.
  • قم بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.
رابط حساب المواطن برقم الهوية
صورة توضح أحد خطوات التقديم- المصدر: موقع حساب المواطن الإلكتروني
دخول حساب المواطن
صورة لخطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن- المصدر: موقع برنامج حساب المواطن على تويتر
  • سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة عبر الجوال الخاص بك قم بإدخالها في الخانة المخصصة لها.
تسجيل حساب المواطن الجديد
تغيير كلمة المرور في حساب المواطن- المصدر: موقع حساب المواطن
  • قم بتغيير كلمة المرور والنقر على أيقونة “تغيير”.
  • قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب لإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
دخول حساب المواطن
خطوات دخول حساب المواطن- المصدر موقع حساب المواطن الإلكتروني
  • بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات وحفظها يتم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.
حساب المواطن دخول
صورة للموافقة على الشروط والأحكام وتقديم طلب التسجيل:- المصدر موقع حساب المواطن الإلكتروني

شروط حساب المواطن والفرق بين الأهلية والاستحقاق

شروط حساب المواطن
صورة توضح الفرق بين الأهلية والاستحقاق- المصدر تويتر
  1. شرط الجنسية يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. أن يكون المتقدم مقيماً داخل المملكة العربية السعودية.
  3. توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
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محمد أبوالعز

محمد أبوالعز حاصل على ليسانس آداب وتربية أهوى الكتابة وكرة القدم

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