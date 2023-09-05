موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

يعد برنامج حساب المواطن واحدًا من أهم برامج الدعم المالي الموجودة بالمملكة العربية السعودية والهدف منه تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، مع العلم أن الدعم يتم صرفه بصفة شهرية للمستفيدين في موعد موحد وهو العاشر من كل شهر ميلادي ولكن في حالة إن صادف الموعد عطلة رسمية يتم تغييره سواء كان بالتبكير أو التأخير ليوم واحد فقط، بالنسبة لصرف الدفعة 70 لهذا الشهر ستوافق يوم 10 سبتمبر 2023.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70

شروط صرف حساب المواطن 1445

من وقت لأخر يعيد برنامج حساب المواطن التذكير بشروط صرف حساب المواطن للراغبين في التسجيل، تأتي هذه الشروط على النحو التالي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

شرط الإقامة الدائمة على الأراضي السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

امتلاك حساب بنكي ساري.

توافر كافة الأوراق التي تثبت استحقاق الدعم.

عدم امتلاك عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

للراغبين في التسجيل في حساب المواطن، تأتي خطوات التسجيل على النحو التالي:

زيارة موقع حساب المواطن.

النقر على إنشاء حساب جديد.

ستحتاج إلى إدخال بعض من المعلومات الأساسية التي منها رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وإدخال كلمة المرور.

سوف تتلقى رسالة نصية على رقم الجوال.

انقر على إدارة المرفقات ثم يتم إرفاق كل المستندات والوثائق المطلوبة.

انقر على زر تسجيل.

من هو المستفيد من حساب المواطن؟