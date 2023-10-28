موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 2023 راتب شهر ربيع الآخر 1445 وخطوات احتساب المعاش

متى موعد نزول دعم الضمان الاجتماعي لهذا الشهر نوفمبر 2023 وكم باقي على نزول الضمان هذا ما يتم البحث عنه بكثافة خلال الفترة الحالية، نظراً لاقتراب موعد صرف الضمان 1445 لشهر نوفمبر، فقد صدرت منذ أيام قليلة نتائج أهلية الدورة 23 بعد مراجعة جميع الطلبات، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع الشروط التي يتم على أساسها معرفة من يستحق دعم الضمان، وذلك حرصاً منها على أن يصل الدعم لمستحقيه وأن يؤتي الدعم الثمار الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه.

موعد صرف الضمان 1445 لشهر نوفمبر- المصدر تويتر

متى ينزل راتب الضمان لشهر نوفمبر 2023

من المعروف أن صرف دعم الضمان المطور يتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية داخل المملكة، فإذا صادف عطلة رسمية فيتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم، ومن المقرر أن يتم نزول راتب الضمان لهذا الشهر ربيع الآخر 1445 يوم الأربعاء بتاريخ 17 ربيع الآخر 1445 الموافق الأول من نوفمبر 2023، ويجب التأكيد على المستحقين لدعم الضمان على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم باستمرار حتى لا يتعرض حسابهم للإيقاف أو التجميد، مع ضرورة مراعاة أن تكون جميع البيانات والمستندات صحيحة ومطابقة للواقع، وسوف يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة المستفيد للتأكد من صحة البيانات والوقوف على صحة المستندات المرسلة عند طلب التسجيل في الضمان المطور الجديد.

ما هي طريقة احتساب معاش الضمان المطور؟

يحدد معاش الضمان المطور للمستقل والأسرة من خلال جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة فيما يسمى بـ(الدخل الشهري)، وبعد ذلك يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب باستثناء دعم البرامج والمساندة والأشخاص ذوي الإعاقة، ثم بعد ذلك يتم مقارنة مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى للضمان المطور وفقاً للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة وهو 1100 للعائل و550 لكل فرد من أفراد الأسرة.