موعد صرف الرواتب للمتقاعدين لشهر مايو 2023

نقدم لحضراتكم أعزائي متابعي نجوم مصرية موعد صرف الرواتب للمتقاعدين الشهر الجاري حسب ما أعلت المؤسسة العامة للتقاعد، حيث يترقب الكثير من المواطنين سواء المتقاعدين من الوظائف المدنية أو العسكرية نزول راتب التقاعد الذي يعتمدون عليه كمصدر دخل لمساعدتهم على المعيشة، خاصة أن القدرة على العمل والمجهود البدني تقل بعد الوصول إلى سن المعاش؛ لذا فإنهم يحتاجون إلى دعم مالي شهري لسد احتياجاتهم.

موعد صرف الرواتب للمتقاعدين شهر مايو

أيام قليلة متبقية عن نزول رواتب المتقاعدين لشهر مايو الجاري 2023، حيث يتم الإيداع عادة من قبل الجهات المختصة في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن إذا صادف هذا اليوم يوم جمعة فإنه يتم تقديم موعد الصرف ليكون يوم الخميس الموافق 24، أما إذا كان اليوم الخامس والعشرين يصادف يوم السبت فإنه يتم تأخير موعد نزول الرواتب ليكون يوم الأحد الموافق 26.

ومن الجدير بالذكر أن راتب شهر مايو سيكون في نفس موعده المحدد يوم الخميس 25/5 الموافق هجريًا 5 من ذي القعدة 1444، ويستمر الصرف لمدة 3 أيام حتى وصول الراتب إلى جميع المستفيدين.

الاستعلام عن راتب التقاعد 2023

نوضح لحضراتكم فيما يلي خطوة بخطوة كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين باستخدام الهاتف المحمول بكل سهولة.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك لإتمام عملية تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

قم بالنقر على خيار “الاستعلام عن راتب”.

يجب إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد من المعاش.