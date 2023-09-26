موعد صرف الراوتب 1445 موعد إيداع راتب شهر سبتمبر للموظفين في كافة القطاعات

يترقب الموظفون إيداع وصرف الرواتب لشهر سبتمبر 1445، حيث ينتظر الجميع صرف الرواتب خاصة وأن الرواتب يتم صرفها بشكل شهري في موعد ثابت بشكل شهري، حيث تتم صرف الرواتب في وقت ثابت كل شهر خاصة وأن الرواتب هي الأساس في سد إحتياجات الموظفين بشكل كبير.

موعد صرف الرواتب 1445

موعد صرف الرواتب 1445

موعد إيداع راتب سبتمبر

الخدمة الموعد بالميلادي الموعد بالهجري موعد صرف الرواتب 27 سبتمبر 2023 12 ربيع الأول 1445

خطوات الإستعلام عن راتب التعاقد

الدخول على منصة اعتماد لإيداع رواتب التقاعد.

اختيار اعتماد أفراد.

إختيار أيقونة حقوق المواطنين.

اختيار كلمة الاستعلام عن الرواتب

تسجيل الإسم ورقم الهوية الشخصية.

اختيار رقم الإقامة وإدخاله بشكل صحيح.

يتم ملئ كل المعلومات بشكل صحيح.

اختيار أيقونة الإستعلام عن الرواتب.

موعد صرف رواتب الموظفين في الشهور المقبلة

موعد صرف راتب شهر صفر (راتب شهر سبتمبر)

الأربعاء 12-03-1445هـ الموافق (2023-09-27م)

موعد صرف راتب شهر ربيع الأول (راتب شهر أكتوبر)

الخميس 11-04-1445هـ الموافق (2023-10-26م)

موعد صرف راتب شهر ربيع الثاني (راتب شهر نوفمبر)

الإثنين 13-05-1445هـ الموافق (2023-11-27م)

موعد صرف راتب شهر جمادى الأولى (راتب شهر ديسمبر)

الأربعاء 14-06-1445هـ الموافق (2023-12-27م

موعد صرف راتب شهر جمادى الآخرة (راتب شهر يناير)

الأحد 16-07-1445هـ الموافق (2024-01-28م)

موعد صرف راتب شهر رجب (راتب شهر فبراير)

الثلاثاء 17-08-1445هـ الموافق (2024-02-27م

موعد صرف راتب شهر شعبان (راتب شهر مارس)

الأربعاء 17-09-1445هـ الموافق (2024-03-27م)

يذكر أن رواتب الموظفين والمتقاعدين قد ارتفعت لمواجهة الأزمة الإقتصادية وتولي المملكة العربية السعودية الإهتمام بشكل كبير بكل الموظفين في كل مكان من أجل مساعدتهم على مواجهة كل الظروف الحياتية بشكل كبير ومستمر.