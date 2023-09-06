موعد صرف الراتب التقاعدي لشهر سبتمبر في السعودية

يتساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخاصة للمتقاعدين عن موعد نزول راتب التقاعد، حيث أن الهيئة العامة للمعاشات في المملكة العربية السعودية قامت بتخصيص رواتب شهرية لجميع الموظفين المشتركين في الخدمة بعد وصولهم إلى سن التقاعد لضمان حياة كريمة لهم بعد الوصول إلى هذا السن.

الصورة من موقع شروط عربية

ويتم تحديد قيمة الراتب الذي يحصل عليه المتقاعدون اعتماداً على نوع الوظيفة والمؤهل الدراسي وتختلف اختلافاً كبيراً بين القطاع العسكري والقطاع المدني، وفي حالة حدوث زيادة على هذا الراتب يكون بأمر ملكي وذلك يعتمد على عوامل كثيرة.

موعد نزول الراتب

يستطيع المتقاعدون في المملكة العربية السعودية الحصول على راتب التقاعد في نهاية كل شهر ميلادي، وإذا صادف آخر الشهر يوم عطلة كيوم الجمعة يتم صرف المعاش في اليوم الذي يسبقه، أما إذا كان يوم السبت فيتم تأجيل الموعد إلى يوم الأحد الذي يليه، وبالنسبة لشهر سبتمبر الجاري سيكون الراتب يوم الإثنين 25 سبتمبر قبل إجازة اليوم الوطني.

شروط الحصول على الراتب

يمكن للمتقاعدين الحصول على راتب التقاعد الشهري بشرط توافر مجموعة من الشروط وهي: