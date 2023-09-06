موعد صدور حساب المواطن الدفعة 70 وكيفية الاستعلام عن الأهلية Portal.ca.gov.sa

يتابع المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي حساب المواطن المواعيد الشهرية لإعلان الأهلية وصرف الدعم، حيث يقوم البرنامج بالعمل وفق ألية زمنية محددة يتم فيها تقديم الطلبات ومواعيد لإعلان الأهلية وتقديم الاعتراضات، كما يقوم البرنامج بإعلان مواعيد صدور الدعم شهريا في حسابات المستفيدين.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة - تويتر حساب المواطن

موعد صدور الدفعة 70 من البرنامج

يقوم البرنامج الاجتماعي شهريا بإعلان موعد صدور الدعم للمستفيدين، ويكون موعد نزول الدعم في العاشر من التقويم الميلادي، ويقوم البرنامج بتقديم الموعد ليوم أو يومين أو تأخيره حسب تزامن موعد الصرف مع العطلات الرسمية أو الأسبوعية بالمملكة، وقام البرنامج بإعلان موعد نزول الدعم الجديد لشهر سبتمبر والذي تقرر أن يكون في يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 الموافق 25 صفر 1445هـ.

ما قيمة الدعم هذا الشهر؟

البرنامج لا يزال قائم علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 5, 2023

يتم صرف الدعم الإضافي لشهر سبتمبر 2023، حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين مد أجل صرف الدعم الإضافي في حتى سبتمبر الجاري، ويحصل المستفيدين على الدعم الأساسي للشهر الجديد كالتالي:

يحصل الفرد المستقل على 720 ريال.

بينما يحصل التابع، أكثر من 18 عام، على 360 ريال.

يحصل التابع بعمر أقل من 18 عام 215 ريال.

ويتم الدخول على حاسبة حساب المواطن والتعرف على قيمة الراتب للأسرة بإضافة التابعين فيها، ويكون بمجموع مستحقات ولي الأمر والزوجة والابناء، وتنزل الدفعة في حسابه، الدفعات المالية، ويجب تسجيل كافة البيانات بدقة للحصول على الدفعة بدون نقصان، ويوفر البرنامج رقم الاتصال المجاني الموحد 19912 للتواصل والاستعلام.

الاستعلام عن الأهلية

يتم شهريا إعلان نتائج الأهلية للمتقدمين، ويكون على غير المؤهلين معرفة أسباب الرفض ويكون لديهم الحق في تقديم الاعتراضات عبر خدمة صوتك مسموع، ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية كالتالي: