موعد شهر رمضان 2024 في السعودية والدول العربية بحسب البحوث الفلكية

بدأ العد التنازلي لموعد شهر رمضان 2024 حيث يتبقى أقل من شهرين على تاريخ أول يوم رمضان، وهو من الشهور العظيمة التي ينتظر قدومه جميع المسلمين في دول العالم من أجل الصلاة ومضاعفة الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكافة أوجه وأعمال الخير، لذلك تعرفوا معنا في هذا المقال على موعد بداية شهر رمضان هذا العام وأهم مظاهر الاستعداد له.

موعد شهر رمضان 2024 في السعودية

متى يبدأ رمضان 2024 في السعودية

تتوافق بداية شهر رمضان في السعودية مع معظم الدول العربية، ويتم تحديد ذلك وفقاً للبحوث الفلكية أو موعد رؤية الهلال، وبحسب البحوث الفلكية الأخيرة سوف يبدأ شهر رمضان في المملكة العربية السعودية في اليوم العاشر أو الحادي عشر من شهر مارس 2024 وسوف يتم تحديد اليوم بشكل دقيق اعتمادًا على رؤية الهلال.

تاريخ أول يوم رمضان في الدول العربية

سيتم استطلاع هلال رمضان يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان وبناءًا على ذلك سيُحدد الموعد المؤكد لبداية شهر رمضان في مصر والدول العربية الأخرى إلا أن مجمع البحوث الفلكية قد أشار إلى أن يوم 11 مارس هو الموعد المحتمل لبدايته في معظم الدول على أن يكون عدد أيام رمضان لهذا العام 30 يومًا.

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أهم مظاهر الاستعداد لشهر رمضان

تتنوع الاحتفالات بقدوم شهر رمضان الكريم في الدول العربية، لأنه يعتبر من أفضل الشهور الهجرية ويشهد طقوس دينية متعددة، وتتمثل مظاهر الاستعداد لشهر رمضان الكريم فيما يلي: