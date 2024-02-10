موعد حفل ليلة الأمير سعود بن عبدالله على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات بوليفارد سيتي 2024

كل عشاق الطرب على موعد مع حفل ليلة الأمير سعود بن عبدالله على مسرح محمد عبده بالرياض، حيث يشارك في الحفل باقة من ألمع نجوم الطرب في الوطن العربي وهم: فنان العرب محمد عبده، ونوال الكويتية، والمطربة أحلام، وماجد المهندس، والفنانة أميمة طالب، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، في هذا الموضوع سوف نقدم لكم موعد الحفل وبعض التفاصيل عنه.

موعد حفل ليلة سعود بن عبدالله

ينطلق الحفل يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري على مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة بوليفارد سيتي بالرياض.

ومن المنتظر أن يبدأ حفل ليلة الأمير سعود في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط أجواء موسيقية رائعة ومفاجآت غير متوقعة كما يحدث دائما في فعاليات الرياض.

والجدير بالذكر أن تذاكر الحفل نفدت تماماً بعد طرحها على منصة webook.com بوقت قليل، ومن يرغب في حجز التذاكر سوف يتوجه إلى منصة إعادة بيع التذاكر التابعة لموقع وي بوك.