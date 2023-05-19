“هيئة الترفيه السعودية” تُوضح موعد حفلة الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح بنش مارك

هيئة الترفيه السعودية أعلنت عن العديد من الحفلات التي ستُقام في جدة وكان من ضمنها حفلة الفنانة اليسا وأدم وغيرهم من النجوم، حيث تسعى بشكل مستمر في تقديم الفعاليات المختلفة مثل المسرحيات وليالي طربية مُميزة تضم أبرز نجوم الوطن العربي، أما بالنسبة لموعد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب فسنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حولها فور الإعلان عنها من قبل الجهة المسؤولة.

حفلات جدة

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن موعد حفلة الفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة على مسرح بنش مارك يوم 28 مايو القادم، حيث ستكون ليلة مُميزة وفريدة من نوعها وسوف تُغني أجمل الأغاني في هذه الليلة الطربية ولكن بالنسبة لحجز التذاكر فحتى وقتنا هذا لم تُعلن عنه الهيئة بالتحديد ولكن سيكون طرحها اليوم الموافق 19 مايو لعام 2023 وفي حال إعلانها سوف نوفيكم بكافة التفاصيل من حيث منصة حجز التذاكر، والشروط والأحكام، والأسعار أيضًا.

لذا من المتوقع الإعلان عن حجز التذاكر عبر saudievents.sa لكي يتمكن جميع الراغبين في حضور هذا الحفل.