موعد حجز تذاكر مباراة الهلال وانتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن إقامة كأس موسم الرياض في شهر يناير الجاري بملعب نادي الهلال الجديد في العاصمة “المملكة أرينا” وأوضحت أن حجز التذاكر سيكون قبل موعد المباراة بفترة كافية، تعرف معنا في هذا المقال على موعد الحجز وبعض التفاصيل حول كأس موسم الرياض في النسخة الحالية.

حجز تذاكر مباراة الهلال وانتر ميامي

موعد مباراة كأس موسم الرياض 2023

تنظم هيئة الترفيه العديد من الفعاليات الرياضية خلال النسخة الحالية من موسم الرياض؛ حيث استضافت مباريات كأس السوبر الإسباني في الدور نصف النهائي والنهائي، كما ستستضيف مباريات كأس السوبر الإيطالي ومباراة اليوبيل الماسي لنادي الشباب مع نادي رومانيا الإيطالي.

ويأتي كأس موسم الرياض كواحدًا من أهم الفعاليات الرياضية لهذا الموسم خاصةً بعد أن نجح في الموسم السابق عندما استضافت المملكة مباراة الهلال والنصر مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ وتنطلق المباراة يوم الاثنين التاسع والعشرين من يناير 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت مصر.

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متى يبدأ حجز تذاكر الهلال مع انتر ميامي؟

يبدأ حجز تذاكر مباراة الهلال مع انتر ميامي اليوم الخميس الثامن عشر من شهر يناير 2024 من خلال تطبيق webook وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص به، حسبما أعلنت هيئة الترفيه السعودية ليتمكن المشجعين من حجز تذاكرهم قبل نفاذها، وسوف يتم توفير التذاكر من فئات متعددة وبعد طرحها يمكن معرفة الأسعار لجميع الفئات.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 سيتم طرح تذاكر مباراة الهلال وانتر ميامي اليوم 😍💙💙💙💙! pic.twitter.com/G8MYg4Gkmc — مدرج الهلال (@modarajalhilal) January 18, 2024

الجدير بالذكر أن الحضور الجماهيري لمشاهدة مباراة الهلال مع انتر ميامي في كأس موسم الرياض سيكون كبير نظرًا لوجود لاعبين متميزين في انتر ميامي أهمهم ليونيل ميسي بالإضافة إلى لاعبين عالميين أيضًا في نادي الهلال السعودي مثل اللاعب كريم بنزيما ونيمار وغيرهم.