موعد انطلاق فعاليات مخيم شتانا 2023 بمدينة الرياض وأسعار الوجبات ورابط حجز التذاكر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مخيم شتانا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو مهرجان ثقافي يقام في الصحراء، ويسلط الضوء على التجارب التراثية، وأبرز وصفات الطهي في فصل الشتاء، ويركز أيضاً على أساليب الضيافة، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد فعالية شتانا وكيفية حجز التذاكر.

موعد مخيم شتانا بالرياض

ينطلق مهرجان شتانا يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، في منطقة ميادين بالرياض.

ويتم استقبال الزوار من الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية وحتى الساعة 12:00 صباحاً.

أسعار وجبات مهرجان شتانا

تبدأ أسعار التذاكر من 300 ريال على النحو التالي:

أكلات خفيفة لشخصين: 300.00 ريال سعودي.

أكلات خفيفة لأربعة أشخاص: 600.00 ريال.

أكلات خفيفة لستة أشخاص: 900.00 ريال.

طاولة عشاء لأربعة أشخاص: 1,600.00 ريال.

طاولة عشاء لستة أشخاص: 2,400.00 ريال.

طاولة عشاء لشخصين: 800.00 ريال.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مخيم شتانا ضمن فعاليات الرياض من خلال موقع تكت مكس.

وللحجز توجه إلى الرابط السابق واضغط على “احجز الآن”.

وفي الخطوة التالية قم بالتسجيل في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة الأخيرة قم باختيار عدد التذاكر التي تريدها وقم بتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.