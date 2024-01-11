موعد انتهاء فعاليات وندر جاردن الرياض وطريقة حجز التذاكر

استطاعت منطقة وندر جاردن أن تجذب أنظار الكثير من الزوار في موسم الرياض 2023 منذ انطلاقها في الخامس عشر من نوفمبر الماضي، وهي مدينة ترفيهية مكونة من ثلاث مناطق تسمح للزوار بالاستمتاع بمشاهدة طيور الفلامنجو والأشجار الجميلة الخلابة والفراشات الملونة والكثير من الفعاليات، في هذا الموضوع سوف نتعرف على موعد إغلاق منطقة وندر جاردن وطريقة حجز التذاكر.

موعد انتهاء فعاليات وندر جاردن

في البداية، دعونا نتعرف على بعض المعلومات عن منطقة وندر جاردن:

• مواعيد الدخول: من الساعة 4:00 مساءً حتى الواحدة صباحاً طوال أيام الأسبوع.

• التذاكر: تنقسم إلى 3 أقسام وهي: نهاية الأسبوع بسعر 50 ريال، وتذكرة جميع الألعاب بسعر 299 ريال، وتذكرة جميع الألعاب + المسار السريع بسعر 499 ريال سعودي.

أبرز فعاليات وندر جاردن:

• بيت الفراشات.

• مشاهدة طيور الفلامنجو.

• منطقة المزرعة.

• ذا بومب في آر.

• اكس سكايب رياليتي.

وكان البعض يظن أن المنطقة سوف تستمر طوال العام، ولكن حدث معها مثل ما حدث مع حديقة الحيوان بالرياض التي انتهت فعالياتها في الأسابيع الماضية، وتم تحديد موعد لنهاية فعاليات وندر جاردن.

وإذا دخلت الآن على موقع webook المتخصص في حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض، ستجد أن فعاليات وندر جاردن سوف تنتهي يوم 28 يناير 2024.

وإذا كانت لديك الرغبة في حجز تذاكر وندر جاردن، يمكنك النقر على الرابط السابق واتباع الخطوات التالية:

بعد الذهاب إلى الموقع انقر على حجز التذاكر:

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع.

وفي الخطوة التالية حدد اليوم المناسب لك واختار التذاكر.

وأخيراً توجه للدفع ووافق على الشروط والأحكام، وقم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الخاصة بك.