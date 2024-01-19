موعد امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي 2024

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الاول في جميع المحافظات المصرية، حيث يرغب طلاب الصف الثالث الإعدادي عربي ولغات والأزهر الشريف امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، إذ نشرت كل مديرية جدول الامتحانات في جميع المواد.

جدول الشهادة الإعدادية 2024

امتحان الجبر والإحصاء

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي يوم الأربعاء 17 يناير، فيما تستمر الامتحانات حتى يوم 25 فيما من المنتظر أن يُمتحن الطلاب في مادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 21 يناير في محافظات (القاهرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط)، إضافة إلى امتحان مادة التربية الفنية، وذلك وفق التالي:

اليوم المادة الوقت المدة الأحد الجبر والإحصاء 9:00 – 11:00 ساعتان الأحد التربية الفنية 11:30 – 1:30 ساعتان

جدول الشهادة الإعدادية 2024

تمثل امتحانات الصف الثالث الإعدادي أهمية كبيرة للعديد من الطلاب إذ تحدد تلك المرحلة الانتقال إلى الثانوية العامة ثم إلى الجامعة، ومن المفترض أن تنتهي الامتحانات للشهادة الإعدادية يوم 25 يناير، فيما ينتهي طلاب الأزهر يوم 23 يناير، ويحصل الطلاب بعدها على إجازة لمدة أسبوعين قبل العودة في الترم الثاني.