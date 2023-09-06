موعد اليوم الوطني السعودي 93 لعام 2023

يعتبر اليوم الوطني السعودي من أهم الاحتفالات بالمملكة العربية السعودية، حيث يتواجد الكثير من العروض العسكرية والجوية في كافة المدن والمحافظات في المملكة للاحتفال بهذا اليوم الرائع والمميز لدي السعوديين، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي موعد وتاريخ اليوم الوطني السعودي لعام 2023 ميلادي.

موعد اليوم الوطني السعودي 2023

اليوم الوطني

كما يعلم الجميع فأن اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي توحدت فيه المملكة العربية السعودية تحت راية “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، حيث أصدر الملك عبد العزيز المرسوم الملكي الذي تضمن تحويل الاسم من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى أسم المملكة العربية السعودية، ويقوم الشعب السعودي بالاحتفال باليوم الوطني السعودي بكافة الطرق المختلفة منها الألعاب النارية، والأناشيد الوطنية، وعروض جوية متعددة وملابس وغيرها من الفعاليات والعروض.

تاريخ اليوم الوطني 93

يبدأ تاريخ اليوم الوطني السعودي في 23/09/2023 ميلادي، يوم السبت 23 من شهر إيلول (سبتمبر)، و الذي يصادف تاريخ 08-03-1445 بالتاريخ الهجري, حيث يتبقى 20 يوم لموعد اليوم الوطني، ويعتبر هذا اليوم ثابت لا يتغير في كل عام حيث يتم الاحتفال به منذ سنوات طويلة ولا تنوي السعودية إلى تغييره إطلاق، كما تعطي كافة العاملين بها سواء مواطنين أو مغتربين إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

فعاليات اليوم الوطني السعودي 93

تنظم هيئة المتاحف من كل عام في 23 سبتمبر فعاليات وأنشطة متحفية احتفاءً باليوم الوطني السعودي، وذلك في عددٍ من متاحف القصور السعودية والمتاحف الإقليمية، من أجل تعزيز حضور الأنشطة المتحفية، وزيادة الوعي بالعمق التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية وتوريثها للأجيال، حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن الأماكن الاحتفالات في اليوم الوطني السعودي 93, ومن بين هذه المتاحف التي أقيمت فيها فعاليات اليوم الوطني السعودي للعام الماضي 2022 هي كالتالي:

متحف قصر المصمك في الرياض.

متحف قصر الزاهر في مكة المكرمة.

متحف قصر شبرا في الطائف.

فعاليات الاحتفال باليوم الوطني

إطلاق الهوية الجديدة … لليوم الوطني السعودي ٩٣ #نحلم_ونحقق 🇸🇦❤️💪 للإطلاع على الهوية حمل الكتيب:https://t.co/9ds18pQ10x pic.twitter.com/sZx0a9LWXt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2023

يعلو في شوار المملكة أنغام المجد في اليوم الوطني السعودي الـ 93، حيث تكثر الاحتفالات المبهجة والرائعة, كما تتحول الحدائق العامة إلى مساحات احتفالية خاصة بهذه المناسبة الوطنية، بالإضافة إلي الرقصات الفلكلورية التي تجتمع مع رقصات النوافير الساحرة وتألق العروض المتجولة الباهرة وجاذبية الألعاب الحركية, إلي جانب مجموعة تجارب الطعام المتنوعة في الأكشاك والمتاجر المحلية، و لكن حتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن البرنامج الرسمي للاحتفالات بالعيد الوطني السعودي 2023 من قِبل هيئة الترفيه السعودية و التي تُقام في كافة أنحاء المملكة.