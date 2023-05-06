موعد الإجازة المطولة القادمة الترم الثالث وتاريخ الاختبارات التحريرية النهائية وفق التقويم الدراسي 1444 السعودية

يرغب طلاب المملكة العربية السعودية في معرفة موعد الإجازة المطولة القادمة الترم الثالث، والذي بدأ منذ 12 مارس 2023 الموافق 20 شعبان 1444، حيث يحصل عليها الطلاب خلال الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثالث، وقد تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وهي تعد أخر إجازة مطولة الترم الثالث، فإليكم موعدها وجدول الإجازات المطولة للعام الدراسي الحالي، تابعونا.

موعد الإجازة المطولة القادمة الترم الثالث

من المنتظر أن تبدأ الإجازة المطولة القادمة مع نهاية دوام يوم 27 مايو 2023 الموافق 9 ذو القعدة 1444 هجرياً، حيث يحصل الطلاب على عطلة نهاية العام يومي 28 و 29 مايو 2023 الموافق 10 و 11 ذو القعدة 1444، وهي أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث.

جدول الإجازات المطولة 1444

أول عطلة ممتدة في الفصل الدراسي الأول يومي 16 و 17 أكتوبر 2022.

أما ثاني عطلة ممتدة في الفصل الدراسي الأول يوم 10 نوفمبر 2022.

وأول عطلة ممتدة في الفصل الدراسي الثاني هي عطلة نهاية الأسبوع وتبدأ في 18 ديسمبر 2022 الموافق 24 جماد الأول 1444 هجرياً.

بينما العطلة الممتدة الثانية في الفصل الثاني يومي 15 و 16 يناير 2023 الموافق 22 و 23 جمادي الآخر 1444.

كما تبدأ أول عطلة مطولة الفصل الدراسي الثالث يوم 28 و 29 مايو 2023 الموافق 10 و 11 ذو القعدة.

تاريخ الاختبارات التحريرية النهائية

يبدأ الطلاب الاختبارات النهائية في الأسبوع 13 وذلك يوم الأحد 18 يونيو 2023 الموافق 29 ذي القعدة 1444.

وتستمر حتى يوم الخميس 22 يونيو 2023 الموافق 4 ذي الحجة 1444 هجرياً.

وبهذا يكون قد انتهى الطلاب من العام الدراسي الحالي والترم الثالث وتبدأ إجازة نهاية العام.

ويتم الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر منصة نور الإلكترونية.

الإجازات الرسمية لعام 1444

أما بالنسبة للإجازات الرسمية لعام 1444 في المملكة العربية السعودية فهي خمسة أيام كما يلــــــــي: