موعد اكتتاب شركة كنان الدولية للتطوير العقاري في 3.6 مليون سهم بالسوق الموازية

حصلت شركة كنان للتطوير العقاري في شهر ديسمبر الماضي على الموافقة من قِبل هيئة السوق المالية السعودية على طرح 3.6 مليون سهم من إجمالي العدد الكلي لأسهمها في السوق الموازية نمو، وبعد ذلك وضعت الشركة نشرة الإصدار الخاصة بهذا الطرح ليتعرف المستثمرون على الخطة الزمنية للاكتتاب وتفاصيل الطرح.

موعد اكتتاب شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

نشرة إصدار شركة كنان للتطوير العقاري

أوضحت شركة كنان الدولية للتطوير العقاري خلال نشرة الإصدار الخاصة بها كافة المعلومات المتعلقة بالطرح القادم لها، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

عدد الأسهم المطروحة 3.6 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة. نسبة الطرح 3%. الحد الأقصى للأسهم المكتتب فيها 3.6 مليون سهم. الحد الأدنى للأسهم المكتتب فيها 10 أسهم. المؤهلون للاكتتاب فئات المستثمرين المؤهلين وفقاً لتعريف المستثمر المؤهل. المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب السعودي الفرنسي كابيتال.

الجدير بالذكر أن رأس المال الحالي للشركة يبلغ 1.2 مليار ريال يمثله 120 مليون سهم، وتعتزم طرح نسبة 3% منها فقط في السوق الموازية نمو على أن تستمر فترة الطرح لمدة خمسة أيام عمل يليها التخصيص النهائي ورد المبالغ الفائضة، وسوف تعلن شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن النطاق السعري لأسهم شركة كنان خلال الأيام القليلة المقبلة.

قد يهمك: كوارا للتمويل تدخل نمو بطرح 8.83% من أسهمها: ما هي خططها وميزاتها؟

تاريخ اكتتاب كنان للتطوير العقاري

من جانبها أوضحت كنان الدولية للتطوير العقاري الخطة الزمنية للاكتتاب في أسهمها خلال الطرح القادم؛ حيث يبدأ يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير ولمدة خمسة أيام حيث ينتهي الخميس الثامن والعشرين من نفس الشهر، بينما يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه العاشر من شهر مارس المقبل، على أن يتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة للمكتتبين إن وُجدت بتاريخ السابع عشر من نفس الشهر.