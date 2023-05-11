موعد افتتاح مترو الرياض المتوقع.. بمزايا رائعة وتذاكر بأسعار اقتصادية

يُعد مشروع مترو أنفاق الرياض بالمملكة العربية السعودية الكبرى المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تقارير أنه من المقرر بدء تشغيل أولى رحلات المترو في العاصمة بنهاية العام الجاري، متمتعًا بمزايا غير مسبوقة وتسهيلات كبيرة للركاب والمواطنين، من خلال طرح التذاكر بأسعار اقتصادية.

مميزات مترو الرياض

يتميز المشروع بوجود عربات للقطار مُجهزّة بأعلى جودة من أجل توفير الراحة للركاب.

عربات القطار مُزوَّدة بخدمة الواي فاي.

سيارات القطار تعمل بدون الحاجة إلى وجود سائق، فهي تعمل إلكترونياً من خلال غرف التحكم التي يتابعها المتخصصين بشكل مستمر وبدقة عالية.

مترو الرياض تم تصميمه بشكل منتشر على أوسع نطاق، حيث تتنوع مساراته في العديد من المناطق داخل المدينة.

ومن أهم مميزات المشروع أن إقامته تساعد بشكل كبير في إنشاء العديد من المشاريع المختلفة في المناطق القريبة من مساراته في جميع أنحاء المدينة، وهذا يساعد في خلق فرص للعمل للشباب.

ومزايا أخرى

يوفر المشروع عدد كبير من الفرص والوظائف، حيث تبلغ فرص العمل 7600 فرصة من بينها 2300 فرصة تقنية.

يتوفر داخل المترو جميع وسائل الاتصالات التي يحتاجها الركاب.

يتوفر سيارات خاصة بالعائلات داخل المترو.

يتوفر داخل المترو خدمة ركن السيارات، حيث يتواجد 25 موقف خاص بالسيارات قادر على استيعاب 400 إلى 600 سيارة.

يتوفر حوالي سبع مراكز من أجل الصيانة الدورية للقطارات.

سعر التذكرة في مشروع مترو الرياض

سعر التذكرة يهم كثير من المواطنين، حيث يُعد المترو من الوسائل المهمة للمواصلات داخل المملكة، حيث يكون السعر كالآتي: