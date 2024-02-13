موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1445
يوجد بحث كبيبر عن متى بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودي وذلك حتى يستعد كل طالب جيدًا لأداء الاختبارات، لذلك اليوم سنقدم لكم ما تم الإعلان عنه بخصوص اختبارات الفصل الدراسي الثاني، إليكم التفاصيل.
اختبارات الفصل الدراسي الثاني
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول الاختبارات والمواعيد الخاصة بذلك حيث حددت يوم الخميس 5 شعبان 1445 كموعد لبداية الاختبارات حيث يوافق 15 فبراير 2024 وذلك بدلًا من يوم الأحد 8 شعبان الموافق 18 فبراير الذي تم اختياره من قبل.
جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني
أعلنت الوزارة عن جدول الاختبارات الخاص بالفصل الدراسي الثاني، الجدول بالتفصيل هو:
- أولًا يوم الأحد الموافق 1 شعبان 1445: يُعتبر بداية الاختبارات العملية والشفهية.
- يوم الخميس 5 شعبان 1445: بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.
- يوم الأربعاء 11 شعبان 1445: نهاية الاختبارات النهائية.
- الأربعاء 11 شعبان 1445: موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني.
- الخميس 12 شعبان 1445: بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس السعودي.
تقويم الفصل الدراسي الثالث
بعد إنهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني يبدء الفصل الدراسي الثالث، وهذا هو الجدول:
- بداية الفصل الدراسي الثالث تكون يوم الأحد 3 مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن هذا الفصل الدراسي سيمر بالعديد من الإجازات الرسمية ومنها بداية ونهاية شهر رمضان، إجازة عيد الفطر المبارك، كما أيضًا أن موعد إنتهاء الفصل الدراسي الثالث يكون يوم 10 يونيو 2024، ثم بعد ذلك تبدأ الإجازة المطولة التي تمتد لمدة شهرين.