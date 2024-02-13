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موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1445

لبنى محمد

يوجد بحث كبيبر عن متى بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودي وذلك حتى يستعد كل طالب جيدًا لأداء الاختبارات، لذلك اليوم سنقدم لكم ما تم الإعلان عنه بخصوص اختبارات الفصل الدراسي الثاني، إليكم التفاصيل.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1445

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1445

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول الاختبارات والمواعيد الخاصة بذلك حيث حددت يوم الخميس 5 شعبان 1445 كموعد لبداية الاختبارات حيث يوافق 15 فبراير 2024 وذلك بدلًا من يوم الأحد 8 شعبان الموافق 18 فبراير الذي تم اختياره من قبل.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1445

جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الوزارة عن جدول الاختبارات الخاص بالفصل الدراسي الثاني، الجدول بالتفصيل هو:

  • أولًا يوم الأحد الموافق 1 شعبان 1445: يُعتبر بداية الاختبارات العملية والشفهية.
  • يوم الخميس 5 شعبان 1445: بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.
  • يوم الأربعاء 11 شعبان 1445: نهاية الاختبارات النهائية.
  • الأربعاء 11 شعبان 1445: موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني.
  • الخميس 12 شعبان 1445: بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس السعودي.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1445

تقويم الفصل الدراسي الثالث

بعد إنهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني يبدء الفصل الدراسي الثالث، وهذا هو الجدول:

  • بداية الفصل الدراسي الثالث تكون يوم الأحد 3 مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن هذا الفصل الدراسي سيمر بالعديد من الإجازات الرسمية ومنها بداية ونهاية شهر رمضان، إجازة عيد الفطر المبارك، كما أيضًا أن موعد إنتهاء الفصل الدراسي الثالث يكون يوم 10 يونيو 2024، ثم بعد ذلك تبدأ الإجازة المطولة التي تمتد لمدة شهرين.
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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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