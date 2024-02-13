يوجد بحث كبيبر عن متى بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودي وذلك حتى يستعد كل طالب جيدًا لأداء الاختبارات، لذلك اليوم سنقدم لكم ما تم الإعلان عنه بخصوص اختبارات الفصل الدراسي الثاني، إليكم التفاصيل.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1445

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول الاختبارات والمواعيد الخاصة بذلك حيث حددت يوم الخميس 5 شعبان 1445 كموعد لبداية الاختبارات حيث يوافق 15 فبراير 2024 وذلك بدلًا من يوم الأحد 8 شعبان الموافق 18 فبراير الذي تم اختياره من قبل.

جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الوزارة عن جدول الاختبارات الخاص بالفصل الدراسي الثاني، الجدول بالتفصيل هو:

أولًا يوم الأحد الموافق 1 شعبان 1445: يُعتبر بداية الاختبارات العملية والشفهية.

يوم الخميس 5 شعبان 1445: بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

يوم الأربعاء 11 شعبان 1445: نهاية الاختبارات النهائية.

الأربعاء 11 شعبان 1445: موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 12 شعبان 1445: بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس السعودي.

تقويم الفصل الدراسي الثالث

بعد إنهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني يبدء الفصل الدراسي الثالث، وهذا هو الجدول: