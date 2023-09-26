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موعد احتفال يوم العلم السعودي؟ وهل يتم منحه إجازة؟

محمد سعيد

يُعد يوم العلم السعودي من الأيام المهمة في حياة المواطنين السعوديين، فهو له مكانة عالية في قلوبهم لا يمكن وصفها بأي شكل، خاصةً لما يحمله هذا اليوم من أهمية والحدث المهم الذي حدث به.

- صورة 3 - موعد احتفال يوم العلم السعودي؟ وهل يتم منحه إجازة؟

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كم باقي ليوم العلم السعودي؟

يوم العلم السعودي هو أحد أبرز الأيام الوطنية التي يقوم الشعب السعودي بالاحتفال بها، وهذا تبعًا للأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي يؤكد على الاحتفال بهذا اليوم من كل عام في المملكة إيمانًا بأهمية وقدسية هذا اليوم الذي يعد بمثابة هوية المواطن السعودي.

- صورة 1 - موعد احتفال يوم العلم السعودي؟ وهل يتم منحه إجازة؟
موعد احتفال يوم العلم السعودي؟ وهل يتم منحه إجازة؟

يوافق يوم العلم السعودي السبت الحادي عشر في شهر مارس، الموافق 19 شعبان عام 145هجريًا، ونظرًا للمكانة المهمة التي يمتلكها هذا اليوم، هناك الكثير من الفعاليات الخاصة به التي يتم إقامتها، حيث يعمل عدد كبير من المواطنين على الخروج والاستمتاع بكافة الفعاليات والاحتفالات، بالإضافة إلى أن بعض المحلات التجارية تعمل على تقديم الخصومات المتنوعة.

- صورة 2 - موعد احتفال يوم العلم السعودي؟ وهل يتم منحه إجازة؟

هناك مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي يمكنك الاستمتاع بها، كما تأتي بعض مظاهر الاحتفال من قبل هذا اليوم لترسيخ أهميته داخل نفوس الطلاب في جميع مدارس المملكة وتوضيح أهمية التعلم.

حدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مسبقًا يوم العلم السعودي، والهدف الأساسي من هذا اليوم هو ترسيخ أهمية التعليم والعلم، مع توضيح الآثار الإيجابية التي تعود على الدولة من التعليم، إلا أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بمنحة عطلة رسمية حتى الآن.

محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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