موعد اجازات شهر يونيو في مصر 2023 للقطاع العام والخاص

تعد العطلات الرسمية أحد الأمور الهامة للعاملين بالدولة، لذا يتساءل العديد من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص عن موعد اجازات شهر يونيو في مصر ،2023م حيث تمثل أيام العطلات فرصة هائلة للاسترخاء، وقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة والأصدقاء، وكذلك للتنزه بالحدائق والسفر إلى الشواطئ، مما يقلل من ضغوطات العمل ويعمل على تجديد النشاط البدني والصحي، وبالتالي يعود الموظفين إلى العمل بنشاط وجدية.

اجازات شهر يونيو في مصر

بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر مايو 2023م، يرغب العديد من الموظفين في معرفة مواعيد الاجازات في شهر يونيو القادم، وفقًا إلى التقويم الميلادي في مصر وهي كالتالي:

يوم وقفة عرفات فلكياً، وذلك يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023م، والموافق 9 ذي الحجة 1444هـ.

إجازة عيد الأضحى المبارك يبدأ فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيه الموافق 10 ذي الحجة، وتستمر الإجازة لمدة 4 أيام، بحيث تنتهي يوم السبت 1 يوليو 2023م.

إجازة 30 يونيو احتفالاً بذكرى ثورة الشعب المصري 30 يونيو 2013م، والذي سيوافق يوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

العطلات الأسبوعية شهر يونيو

يضم شهر يونيو 2023م القادم 9 أيام عطلات اسبوعية على مدار الشهر، وهي كالتالي:

يوم الجمعة الموافق 2 يونيه.

عطلة اسبوعية يوم السبت الموافق 3 يونيو. اجازة نهاية الاسبوع يوم الجمعة الموافق 9 يونيو.

يوم السبت 10 يونيو عطلة اسبوعية.

عطلة اسبوعية يوم الجمعة الموافق 16 يونيه. يوم السبت الموافق 17 يونيو اجازة اسبوعية. اجازة نهاية الاسبوع يوم الجمعة الموافق 23 يونيه.

عطلة اسبوعية يوم السبت الموافق 24 يونيه اجازة نهاية الاسبوع يوم الجمعة 30 يونيه والذي سيوافق اجازة ثورة 30 يونيو، وثالث أيام عيد الأضحى.

الاجازات الرسمية المتبقية 2023م في مصر

يتبقى في عام 2023م مجموعة من الاجازات والعطلات الرسمية في مصر، وذلك على النحو التالي: