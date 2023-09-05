موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن، أمس الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، عبر منصة إكس بأنه يتبقى 6 أيام على إيداع الدفعة 70 لشهر سبتمبر في حسابات المستفيدين البنكية، حيث ينتظر المستحقون للدعم موعد صرفها بفارغ الصبر لمساعدتهم على شراء احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

موعد إيداع الدفعة 70 حساب المواطن

كم باقي على دفعة سبتمبر 2023؟

يتم صرف دفعات حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي على ألا يصادف هذا اليوم يوم إجازة رسمية “الجمعة والسبت” أو مناسبات، ففي مصادفته ليوم إجازة يتم صرفه إما يوم قبله أو يوم بعده وفقاً لما يتم الإعلان عنه، وبذلك فإنه يتم صرف الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023 يوم الأحد القادم، وبالتالي يتبقى 5 أيام على صدور الدعم.

قيمة الدعم

وفقاً للأوامر الملكية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أواخر شهر يوليو الماضي بأن الدعم الإضافي ينتهي في شهر سبتمبر الجاري، وتصل قيمة الدعم للمستقل والتابع في الدفعة الـ 70 على النحو الآتي:-

الفرد المستقل يحصل على 720 ريال سعودي.

التابع الذي يصل عمره أكثر من 18 عام يحصل على 360 ريال.

التابع الذي يقل عمره عن 18 عام يحصل على 215 ريال.

أهلية حساب المواطن

يشمل الدعم لدفعة سبتمبر 2023 الأشخاص الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق وظهرت أمام نتيجة الأهلية بأنه “مؤهل”، ويتم معرفة إذا كنت مؤهل أم لا من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول على رابط موقع حساب المواطن.

ادخل رقم الهوية وكلمة المرور، ثم رمز التحقق.

ستظهر لك صفحة رئيسية.