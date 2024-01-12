استطاعت منطقة بوليفارد وورلد في الرياض جذب عدد كبير من الزيارات من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما وتعد من أهم وجهات الترفيه في المملكة، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد إغلاق بوليفارد وورلد في موسم الرياض 2024.

متي يقفل بوليفارد وورلد 2024

من المقرر أن يتم إغلاق منطقة بوليفارد وورلد يوم 22 من شهر مارس 2024 م، ومن المعروف أن بوليفارد وورلد حقق نجاحًا في المواسم السابقة بشكل ملحوظ، وذلك ما عمل على إقامته مجددا.

الدول الموجوده في بوليفارد وورلد 2024

تضم منطقة بوليفارد وورلد عدد من الدول والثقافات المختلفة على النحو التالي.

• منطقة الولايات المتحدة الأمريكية.

• منطقة اليابان.

• منطقة اليونان.

• منطقة المغرب.

• منطقة المكسيك.

• منطقة إسبانيا.

• منطقة الصين.

• منطقة الهند.

• منطقة إيطاليا.

• منطقة فرنسا.

• منطقة تايلند.

• منطقة مصر.

• منطقة الشام.

• منطقة بريطانيا.

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أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024

تم طرح تذاكر دخول منطقة بوليفارد وورلد في الرياض على منصة وي بوك على النحو التالي.

• 58 ريال سعودي لـ Weekend Entry.

• 29 ريال سعودي لـ Weekday Entry.

• 109 ريال سعودي لـ BLVD World Value Ticket.

• 218 ريال سعودي لـ BLVD World Gold Ticket.

• 327 ريال سعودي لـ BLVD World VIP Ticket.

• 520 ريال سعودي لـ BLVD World Family Ticket.

مواعيد الدخول إلى منطقة بوليفارد وورلد

تستقبل منطقة بوليفارد وورلد الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ويتم حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني عبر منصة وي بوك، ويتم تسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على المنصة.