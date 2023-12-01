موعد إجازة عيد الفطر 1445 في المملكة العربية السعودية

وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت عن موعد إجازة عيد الفطر لكافة العاملين بالقطاع الحكومي في المملكة السعودية وفقًا لنص القانون السعودي، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول موعد إجازة عيد الفطر 1445.

عطلة عيد الفطر في السعودية 2024

العطلة هي الإجازة التي يحصل عليها جميع العاملين في كافة القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية في المملكة السعودية، وفقًا للائحة نظام الخدمة المدنية التنفيذية في السعودية فإن عطلة عيد الفطر تكون إجازة مدفوعة الأجر، حيثٌ يحصل الموظفين على الأجر كامل.

كم يوم إجازة عيد الفطر

من المؤكد أن إجازة عيد الفطر للموظفين في القطاع الحكومي سوف تبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ولكن غير معروف الإجازة كم ستستمر، وفي الغالب قد تكون عشر أيام وفقًا لما يحدث في المملكة السعودية كل عام.

إجازات الموظفين في نظام العمل السعودي