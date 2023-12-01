موعد إجازة عيد الفطر 1445 في المملكة العربية السعودية
وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت عن موعد إجازة عيد الفطر لكافة العاملين بالقطاع الحكومي في المملكة السعودية وفقًا لنص القانون السعودي، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول موعد إجازة عيد الفطر 1445.
عطلة عيد الفطر في السعودية 2024
العطلة هي الإجازة التي يحصل عليها جميع العاملين في كافة القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية في المملكة السعودية، وفقًا للائحة نظام الخدمة المدنية التنفيذية في السعودية فإن عطلة عيد الفطر تكون إجازة مدفوعة الأجر، حيثٌ يحصل الموظفين على الأجر كامل.
كم يوم إجازة عيد الفطر
من المؤكد أن إجازة عيد الفطر للموظفين في القطاع الحكومي سوف تبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ولكن غير معروف الإجازة كم ستستمر، وفي الغالب قد تكون عشر أيام وفقًا لما يحدث في المملكة السعودية كل عام.
إجازات الموظفين في نظام العمل السعودي
- الإجازة الأسبوعية وهي عطلة يوم الجمعة ويوم السبت.
- اليوم الوطني يحصل الموظفين على إجازة اليوم الوطني السعودي كل عام في 23 من شهر سبتمبر وتكون إجازة مدفوعة الأجر.
- يوم التأسيس وهو إجازة للعاملين في القطاع الخاص والحكومي توافق 22 من شهر فبراير.
- عيد الفطر يحصل العاملين بالقطاع الحكومي على إجازة عيد الفطر لمدة عشر أيام، بينما العاملين في القطاع الخاص يحصلون على 4 أيام.
- عيد الأضحى المبارك يحصل الموظفين في القطاع الحكومي على 10 أيام إجازة، بينما القطاع الخاص يحصل على 4 أيام فقط.