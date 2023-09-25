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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وما حكم الصيام فيه؟

معز الصافي

لم يتبق إلا أيام قليلة على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1445/ 2023، حيث تمنحه الحكومة المصرية إجازة رسمية في البلاد، حيث أعلن رئيس المعد القومي للبحوث الفلكية أن المولد النبوي سوف يكون 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

- صورة 3 - موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وما حكم الصيام فيه؟

موعد المولد النبوي الشريف 2023.. وما حكم الصيام فيه؟

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“البنك المركزي”.. تعطيل العمل بكل البنوك يوم الخميس 28 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي 2023-1445

المولد النبوي الشريف 2023

يحتفل المسلمين في شتى بقاع الأرض كل عام بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال الصيام والذكر والتقرب من الله بالدعاء والصلاة وإطعام المساكين وغيرها من الأمور التي تقرب المسلم إلى الله عز وجل.

- صورة 1 - موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وما حكم الصيام فيه؟

موعد إجازة المولد النبوي 1445

أوضح مجلس الوزراء أن موعد إجازة المولد النبوي 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والهيئات العامة والقطاع الخاص سيكون يوم 28 سبتمبر 2023 الموافق يوم الخميس وسوف يكون مدفوع الآجر.

إجازة المولد النبوي للبنوك

بينما أعلن البنك المركزي أن موعد إجازة المولد النبوي 2023 للبنوك ستكون يوم الخميس القادم الموافق 28 سبتمبر 2023 في جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت يومي العطلة الأسبوعية، على أن يتم استئناف العمل في جميع البنوك اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر 2023 الموافق يوم الأحد.

- صورة 2 - موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وما حكم الصيام فيه؟

حكم صيام المولد النبوي الشريف 2023

صيام يوم المولد: جائز.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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