موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وما حكم الصيام فيه؟

لم يتبق إلا أيام قليلة على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1445/ 2023، حيث تمنحه الحكومة المصرية إجازة رسمية في البلاد، حيث أعلن رئيس المعد القومي للبحوث الفلكية أن المولد النبوي سوف يكون 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

موعد المولد النبوي الشريف 2023.. وما حكم الصيام فيه؟

المولد النبوي الشريف 2023

يحتفل المسلمين في شتى بقاع الأرض كل عام بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال الصيام والذكر والتقرب من الله بالدعاء والصلاة وإطعام المساكين وغيرها من الأمور التي تقرب المسلم إلى الله عز وجل.

موعد إجازة المولد النبوي 1445

أوضح مجلس الوزراء أن موعد إجازة المولد النبوي 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والهيئات العامة والقطاع الخاص سيكون يوم 28 سبتمبر 2023 الموافق يوم الخميس وسوف يكون مدفوع الآجر.

إجازة المولد النبوي للبنوك

بينما أعلن البنك المركزي أن موعد إجازة المولد النبوي 2023 للبنوك ستكون يوم الخميس القادم الموافق 28 سبتمبر 2023 في جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت يومي العطلة الأسبوعية، على أن يتم استئناف العمل في جميع البنوك اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر 2023 الموافق يوم الأحد.

حكم صيام المولد النبوي الشريف 2023

صيام يوم المولد: جائز.