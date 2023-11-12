موعد إجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ في السعودية

انطلقت اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في كل مدارس المملكة العربية السعودية والتي سوف تستمر 5 أيام، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الإجازة ومتى يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

انتظم اليوم الأحد أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ.

وتشمل الاختبارات جميع المراحل الدراسية بدءاً من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي للبنين والبنات.

وقد أعلنت وزارة التعليم جاهزيتها الكاملة واستعداد كل مدارس المملكة لاستقبال الطلاب، حيث تم إعداد جداول الاختبارات، وغرف التحكم “الكنترول”، وتطبيق كل الإرشادات الصحية.

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وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية، وخطط تهيئة نفسية وتوجيهية، وزيارات إشرافية.

أكثر من 170 ألف طالب وطالبة بـ #تعليم_جازان يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ pic.twitter.com/HrVZ7oW8oE — إدارة تعليم جازان (@MOE_JZN) November 12, 2023

موعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي جدول كامل يحتوي على كل الإجازات التي سوف يحصل عليها الطلاب.

ومن خلال هذا الجدول تم الإعلان أن إجازة الفصل الدراسي الأول سوف تنطلق يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، بينما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023.