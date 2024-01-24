خدمات

موعد أنتهاء فعاليات منطقة آسيا الصغري “سيتي ووك ” 2024

عبدالله إبراهيم

استطاعت منطقة آسيا الصغرى في جدة في جذب عدد كبير من الزوار منذ افتتاحها، حيث يمكن للزائر التعرف على الحضارات والثقافات الآسيوية، والاستماع بالعديد من التجارب والمغامرات، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد أنتهاء الفعاليات ورابط حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد إغلاق آسيا الصغرى “سيتي ووك” 2024

انطلقت فعاليات منطقة آسيا الصغرى في جدة، يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، كما وسوف تنتهي الفعاليات يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، وتستقبل المنطقة الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل، فيما وتستقبل المنطقة الزوار في إجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والجمعة، من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز تذاكر آسيا الصغرى

يتم حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني عبر موقع تكت مكس، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على الموقع، كما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 35 ريال سعودي.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبدالله إبراهيم
عبدالله إبراهيم

• مصري الجنسية.
• حاصل على معهد نظم معلومات إدارية.
• خبرة 9 سنوات في مجال كتابة المحتوي والتسويق الإلكتروني.
• مهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتقنية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل