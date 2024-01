موعد أنتهاء فعاليات منطقة آسيا الصغري “سيتي ووك ” 2024

استطاعت منطقة آسيا الصغرى في جدة في جذب عدد كبير من الزوار منذ افتتاحها، حيث يمكن للزائر التعرف على الحضارات والثقافات الآسيوية، والاستماع بالعديد من التجارب والمغامرات، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد أنتهاء الفعاليات ورابط حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

انطلقت فعاليات منطقة آسيا الصغرى في جدة، يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، كما وسوف تنتهي الفعاليات يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، وتستقبل المنطقة الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل، فيما وتستقبل المنطقة الزوار في إجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والجمعة، من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

