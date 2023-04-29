دليلك الشامل إلى فعاليات وأسعار تذاكر موسم جدة ورابط الحجز 2023 ticketmx.com

أعلن تقويم جدة الخاص بالفعاليات عن بدء فعاليات موسم جدة الثاني للعام 2023، حيث لاقي الموسم الأول نجاحا كبيرا العام الماضي بين المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وخاصة سكان منطقة جدة وكذلك السياح القادمون من خارج المملكة، ونتابع معك صديقي المتابع في هذا المقال الدليل الشامل إلى الفعاليات الجديدة التي تم الإعلان عنها، وما هي اسعار تذاكر الدخول، كما ننشر لك طريقة ورابط الموقع الرسمي في الأسفل الذي يمكنك الدخول والحجز من خلاله، فتابع معنا في المقال حتى النهاية.

موسم جدة 2023

وتم الإعلان عن بدء فعاليات موسم جدة منذ عدة أيام، والتي بدأت بإطلاق فعالية سيتي ووك جده الشهيرة التي يوجد إقبال كبير على حجز التذاكر الخاصة بالفعاليات الخاصة بها هذه الأيام، والتي تابعناها معكم في نجوم مصرية.

وبعدها بدأت فعاليات جدة تحت شعار “جدة طول السنة” بالبدأ، حيث تم اطلاق حزمة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب الكبار والصغار، حيث جاءت العديد من التجارب والمغامرات والعروض الترفيهية وكذلك المسرحية، فتابع معنا لتتعرف عليها.

فعاليات موسم جدة اليوم

وبالطبع نتابع مع حضراتكم على اهم الفعاليات التي تجدونها في موسم جدة الجديد وهذا حسب الموقع الرسمي تكت مكس التابع إلى الهيئة العامة للترفيه السعودية، حيث إنها كما يلي:

رحلة غير عادية من الذكريات مع تاريخ الأنمي في #قرية_الأنمي 😍❤️

احجز تذكرتك وتعرف على أشهر أفلام الأنمي من السبعينيات حتى التسعينيات 👇🏼https://t.co/6fCDHTQqEx#مع_بعض_طول_السنة#تقويم_فعاليات_جدة pic.twitter.com/9qsa1uSBuG — تقويم فعاليات جدة | Jeddah Events Calendar (@JEDCalendar) April 28, 2023

المسرحيات الفنية، بأسعار تذاكر تبدأ من 100 ريال سعودي.

سيتي ووك جدة، وسعر التذكرة 100 و150 ريال.

سيرك دو سوليه في مدينة الملك عبدالله الرياضية، سعر التذكرة يبدأ من 80 ريال.

قرية الأنمي الشهيرة، سعر تذكرة الدخول 150 ريال.

فعالية بيلبي للأطفال، باسعار تبدأ من 100.

مطعم كابو للمأكولات الإيطالية، يشترط الدخول إلى سيتي ووك.

قرية الرعب 100 ريال.

تجربة ألعاب ترامبولين جمب اب، تذكرة تبدأ من 55 ريال.

رحلة على متن القوارب النارية في نادي جدة لليخوت.

تجربة السبعينات التفاعلية، سعر تذكرة دخول 105 ريال.

ويتم الإعلان عن الفعاليات الجديدة والمسرحيات لموسم جدة أولا بأول عبر الرابط الذي نتركه لكم في الاسفل، فتابع معنا.

رابط حجز تذاكر موسم جدة

ويمكن إلى حضراتكم الحصول على التذاكر الخاصة بكم ضمن موسم جده وهذا عبر منصة تكت مكس الإلكترونية، وهذا عبر الخطوات التالية: