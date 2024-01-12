موز الباحة… من الأثرية إلى الاقتصادية

في قرية ذي عين بمحافظة المخواة، تزهر مزارع الموز بين المباني الأثرية الشاهدة على تاريخ وحضارة المنطقة، وهذه القرية التي تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في صيف الباحة، تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي والفرص الاقتصادية.

زراعة الموز في الباحة

زراعة الموز في الباحة تعود إلى عدة عقود، حيث استفاد المزارعون من توفر المياه الجوفية والأجواء المعتدلة في القرية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، يشكل الموز جزءًا مهمًا من الهوية السياحية لمنطقة الباحة، فرغم أن زراعته في العادة لا تصلح إلا في مناطق حارة ومنخفضة، بعكس الباحة العالية الباردة… مما جعل البعض يجتهد في تفسيراته حول صغر حجم حبة الموز.

متى تبدأ زراعة الموز في الباحة؟

يقول عدد من أهالي القرية، إن زراعة الموز تبدأ في شهرين فقط من كل عام، وتحديدًا من شهر أكتوبر إلى ديسمبر، حيث تكون الأرض خصبة والأجواء معتدلة والمياه متوفرة، تضخها عين القرية من خلال قنوات صممت بطرق هندسية تضمن التوزيع العادل للمياه في جميع أراضي القرية، وفي درجة حرارة من 18 إلى 45 درجة، وقالوا إن زراعة الموز من أبرز المهن التي يعمل عليها أهالي القرية قديمًا وحديثًا.

ما هي مميزات موز الباحة؟

وأوضح المزارع عبدالرحمن العمري، أن قرية ذي عين تشتهر بزراعة الموز الذي يتميز بطعمه اللذيذ، ورائحته الفواحة، الذي يختلف عن الأنواع الأخرى، إضافة إلى أحجامه التي تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم حصاده كل 20 يومًا تقريبًا من أشجاره التي تتراوح أعمارها من 8 إلى 10 سنوات، بعد ذلك يستفاد منها في الشتلات التي تنمو من خلالها ثم تقص نهائيًا.

ما هي الفوائد الصحية للموز؟

يعد الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، فهو يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات والألياف والسكريات الطبيعية، ويساعد الموز على تحسين عمل الجهاز الهضمي والقلب والدماغ والعضلات والمناعة، كما أن الموز يمنح الجسم طاقة ونشاطًا ويساعد على التخلص من التوتر والاكتئاب.

البوتاسيوم: يساعد على تنظيم ضغط الدم والنبض والتوازن السوائل في الجسم، ويحمي من الجلطات والسكتات الدماغية.

المغنيسيوم: يساعد على تقوية العظام والأسنان والأعصاب والعضلات، ويحمي من الهشاشة والتشنجات والصداع النصفي.

الفيتامينات: يحتوي الموز على فيتامينات A وB وC وE، التي تساعد على تعزيز المناعة والنمو والبصر والبشرة والشعر والأظافر.

الألياف: تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي والتخلص من السموم والفضلات، وتحمي من الإمساك والإسهال والقولون العصبي والسرطان.

السكريات الطبيعية: تساعد على تزويد الجسم بالطاقة والنشاط، وتحمي من الإرهاق والتعب والكسل والاكتئاب.

ما هي الفوائد الاقتصادية للموز؟

ومن الناحية الاقتصادية، يعد الموز مصدرًا مهمًا للدخل للمزارعين في القرية، حيث يتم إنتاجه على مدار العام وبكميات كبيرة، مما يشكل مردودًا اقتصاديًا كبيرًا لهم، لا سيما وأن تكاليف زراعته قليلة، وعائده الربحي جيد، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد بين 15-20 ريالًا.