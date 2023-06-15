موقع موريباك نتائج كونكور 2023 في موريتانيا استخراج لوائح وأرقام المترشحين لمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية

من المقرر أن تعلن وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا عن نتائج كونكور 2023 لوائح وأرقام مسابقة امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية عبر موقع موريباك mauribac concour، حيث أكدت العديد من المصادر الاخبارية التي لها صلة بوزارة التهذيب الوطني على الانتهاء التام من عملية تصحيح اوراق امتحانات طلاب مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية ولم يتبقى سوى التدقيق في الدرجات حتى ياخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفع لوائح كونكور رسميا على منصة موريباك التابعة للوزارة.

كونكور 2023

يبحث حاليا جميع طلاب موريتانيا في ولاية نواكشوط الشمالية، نواكشوط الغربية، نواكشوط الجنوبية، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، كوركول، لبراكنه، ترارزه، آدرار، داخلت نواذيبو، تكانت، كيدي ماغا، تيرس الزمور، انشيري، الولايات الداخلية الذي اجتازوا امتحانات مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية عن كيفية استخراج نتائج لوائح كونكور للسنة الدراسية الحالية 2022-2023 بشكل إلكتروني وبكل سهولة.

لوائح المترشحين

لكل من يرغب في الاستعلام عن نتائج كونكور في موريتانيا ما عليه سوى تطبيق جميع الخطوات التي اعلنت عنها وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي والتي جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى: الدخول موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية

الخطوة الثانية: أنقر مباشرة على نتائج امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية 2023.

الخطوة الثالثة: اختيار الولاية التي يتبع لها

الخطوة الرابعة: تحديد اسم المقاطعة التي ينتمي إليها التلميذ حاليا

الخطوة الخامسة: اختيار المدرسة التي يدرس فيها الطالب

الخطوة السادسة: انقر على علامة بحث ستظهر نتيجة لوائح المترشحين كونكور 2023.

كل الخطوات التي ذكرناه موضحة في الصورة ادناه.

موريباك نتائج كونكور 2023

يمكن كذلك عبر موقع mauribac concour موريباك التابع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في الدولة الاسلامية الموريتانية ستخراج نتائج كونكور من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة يجب على ولي امر التلميذ القيام بها وهي تسجيل الدخول على رابط موقع موريباك.

ثم اختيار نتائج مسابقة دخول سنة أولى إعدادية 2023 كما هو موضح في الصورة.

ثم تاتي مرحلة تحديد الولاية التي يدرس فيها التلميذ.

بعدها يجب عليه تحديد المقاطعة التي ينتمي إليها

الخطوة الأخيرة تتمثل في الضغط على بحث وستحصل على نتيجة الطالب وجميع درجاته التي تحصل عليها في كونكور 2023

علاوة على ذلك أكدت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا ان عدد التلاميذ الذين اجتازاوا مسابقة امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية يوم الاثنين الخامس من شهر يونيو 2023 الموافق لـ 16 ذو القعدة 1444 هـ بلغ 104760 من ضمنهم 55630 طالبة، واتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن نتائج كونكور 2023 إلكترونيا.