موجة شديدة الحرارة على مصر حتى الأربعاء 18 يونيو.. ودرجات تلامس 44 مئوية

تشهد مصر خلال النصف الثاني من يونيو أجواءً شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مصحوبةً بشبورة صباحية ونشاط رياح على بعض المناطق.

أبرز الظواهر الجوية خلال الفترة

أجواء شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد.

طقس حار على السواحل الشمالية نهارًا، ومعتدل في الليل على معظم المناطق.

شبورة مائية صباحية كثيفة نسبيًا (من 4:00 إلى 8:00 صباحًا) خاصة يوم الجمعة، وتؤثر على:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية

مدن القناة

وسط سيناء

نشاط للرياح على فترات متقطعة في:

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

جنوب سيناء

درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 13 إلى الأربعاء 18 يونيو

اليوم القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية شمال الصعيد جنوب الصعيد الجمعة 13 يونيو 38 / 24 30 / 20 39 / 24 43 / 28 السبت 14 يونيو 37 / 23 29 / 19 38 / 23 43 / 27 الأحد 15 يونيو 36 / 22 28 / 20 37 / 22 41 / 26 الإثنين 16 يونيو 35 / 22 28 / 20 35 / 23 39 / 26 الثلاثاء 17 يونيو 35 / 22 28 / 19 35 / 22 39 / 25 الأربعاء 18 يونيو 35 / 21 28 / 19 36 / 22 39 / 25

درجات الحرارة في أبرز المدن

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة 38 24 العاصمة الإدارية 38 22 6 أكتوبر 39 22 الإسكندرية 31 20 دمياط 31 22 بورسعيد 30 23 الإسماعيلية 39 21 السويس 38 23 المنيا 40 24 أسيوط 40 24 قنا 42 26 الأقصر 43 26 أسوان 44 28 شرم الشيخ 40 29 الغردقة 39 27 العريش 32 21 مرسى مطروح 29 20 شلاتين 38 26

لمعرفة درجات الحرارة لباقي المدن، يُرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الملاحة البحرية – الجمعة 13 يونيو

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر.

ملخص الحالة الجوية حسب المناطق

المنطقة العظمى / الصغرى الشبورة الرياح السماء القاهرة الكبرى 38 / 24 كثيفة نشطة (30 كم/س) مشمسة الوجه البحري ومدن القناة 37 / 23 كثيفة معتدلة (26 كم/س) مشمسة السواحل الشمالية الغربية 30 / 20 كثيفة معتدلة (28 كم/س) مشمسة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 32 / 21 كثيفة معتدلة (28 كم/س) مشمسة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 / 28 غير مؤثرة نشطة (34 كم/س) مشمسة شمال الصعيد 39 / 24 خفيفة نشطة (30 كم/س) مشمسة جنوب الصعيد 43 / 28 خفيفة نشطة (30 كم/س) مشمسة

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين