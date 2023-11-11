مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445 هـ
ننشر لكم جدول مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445 هجريًا الموافق 11 نوفمبر 2023 ميلاديًا:
– في مدينة الدمام، سيؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:35 صباحًا، ولصلاة العشاء في الساعة 6:22 مساءً، وبالتالي ستكون الدمام هي أول مدينة تؤذن لصلاتي الفجر والعشاء.
– بالنسبة لسكان تبوك، سيؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 5:30 صباحًا، ولصلاة العشاء في الساعة 7:13 مساءً، وبالتالي ستكون تبوك هي آخر مدينة تؤذن لصلاتي الفجر والعشاء.
وإليكم مواقيت الصلاة ليوم السبت، 27 ربيع الآخر 1445هـ:
– مكة المكرمة:
– صلاة الفجر: الساعة 5:11 صباحًا.
– صلاة الظهر: الساعة 12:05 ظهرًا.
– صلاة العصر: الساعة 3:17 مساءً.
– صلاة المغرب: الساعة 5:41 مساءً.
– صلاة العشاء: الساعة 7:11 مساءً.
– المدينة المنورة:
– صلاة الفجر: الساعة 5:15 صباحًا.
– صلاة الظهر: الساعة 12:06 ظهرًا.
– صلاة العصر: الساعة 3:14 مساءً.
– صلاة المغرب: الساعة 5:37 مساءً.
– صلاة العشاء: الساعة 7:07 مساءً.
– الرياض:
– صلاة الفجر: الساعة 4:47 صباحًا.
– صلاة الظهر: الساعة 11:38 ظهرًا.
– صلاة العصر: الساعة 2:46 مساءً.
– صلاة المغرب: الساعة 5:09 مساءً.
– صلاة العشاء: الساعة 6:38 مساءً.