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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445 هـ

أسامة محمد

ننشر لكم جدول مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445 هجريًا الموافق 11 نوفمبر 2023 ميلاديًا:

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445 هـ

أداء الصلاة في المسجد الحرام - مصدر الصورة: CNN

– في مدينة الدمام، سيؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:35 صباحًا، ولصلاة العشاء في الساعة 6:22 مساءً، وبالتالي ستكون الدمام هي أول مدينة تؤذن لصلاتي الفجر والعشاء.

– بالنسبة لسكان تبوك، سيؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 5:30 صباحًا، ولصلاة العشاء في الساعة 7:13 مساءً، وبالتالي ستكون تبوك هي آخر مدينة تؤذن لصلاتي الفجر والعشاء.

وإليكم مواقيت الصلاة ليوم السبت، 27 ربيع الآخر 1445هـ:

– مكة المكرمة:
– صلاة الفجر: الساعة 5:11 صباحًا.
– صلاة الظهر: الساعة 12:05 ظهرًا.
– صلاة العصر: الساعة 3:17 مساءً.
– صلاة المغرب: الساعة 5:41 مساءً.
– صلاة العشاء: الساعة 7:11 مساءً.

– المدينة المنورة:
– صلاة الفجر: الساعة 5:15 صباحًا.
– صلاة الظهر: الساعة 12:06 ظهرًا.
– صلاة العصر: الساعة 3:14 مساءً.
– صلاة المغرب: الساعة 5:37 مساءً.
– صلاة العشاء: الساعة 7:07 مساءً.

– الرياض:
– صلاة الفجر: الساعة 4:47 صباحًا.
– صلاة الظهر: الساعة 11:38 ظهرًا.
– صلاة العصر: الساعة 2:46 مساءً.
– صلاة المغرب: الساعة 5:09 مساءً.
– صلاة العشاء: الساعة 6:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445 هـ
جدول مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم السبت، 27 ربيع الآخر 1445 هجرية الموافق 11 نوفمبر 2023م – مصدر الصورة: تقويم أم القرى
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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