مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 هـ / 28 ديسمبر 2023 م بجميع مناطق المملكة

نقدم لكم مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ليوم الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 28 ديسمبر 2023م، حيث يؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 صباحًا، وأذان صلاة العشاء في تمام الساعة 6:26 مساءً، أما أهالي تبوك، فيكون أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 5:59 صباحًا، وأذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:16 مساءً.

الكعبة المشرفة - مصدر الصورة: CNN

وفيما يلي مواقيت الصلاة في أبرز مدن المملكة لهذا اليوم:

– موعد أذان الفجر:

– مكة – الساعة 5:36 صباحًا

– المدينة – الساعة 5:41 صباحًا

– الرياض – الساعة 5:13 صباحًا

– موعد أذان الظهر:

– مكة – الساعة 12:23 ظهرًا

– المدينة – الساعة 12:23 ظهرًا

– الرياض – الساعة 11:55 ظهرًا

– موعد أذان العصر:

– مكة – الساعة 3:27 مساءً

– المدينة – الساعة 3:22 مساءً

– الرياض – الساعة 2:54 مساء

– موعد أذان المغرب:

– مكة – الساعة 5:48 مساءً

– المدينة – الساعة 5:42 مساءً

– الرياض – الساعة 5:14 مساءً

– موعد أذان العشاء:

– مكة – الساعة 7:18 مساءً

– المدينة – الساعة 7:12 مساءً

– الرياض – الساعة 6:44 مساءً