مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 ربيع الآخر: أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء في المملكة

ننشر جدول مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ليوم الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هجريًا، الموافق 12 نوفمبر 2023 ميلاديًا، حيث ستكون صلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:35 صباحًا، في حين ستكون صلاة العشاء في الساعة 6:22 مساءً.

وبذلك، سيكون أهالي الدمام هم أول من يصلون صلاة الفجر والعشاء، أما في تبوك، فسيكونون آخر من يصلون صلاة العشاء والفجر، إذ ستكون صلاة الفجر في تبوك في الساعة 5:31 صباحًا، وصلاة العشاء في الساعة 7:13 مساءً.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في أبرز مدن المملكة ليوم الأحد 28 ربيع الآخر 1445هـ:

– في مكة: صلاة الفجر في الساعة 5:12، وصلاة الظهر في الساعة 12:05، وصلاة العصر في الساعة 3:17، وصلاة المغرب في الساعة 5:40، وصلاة العشاء في الساعة 7:10.

– في المدينة: صلاة الفجر في الساعة 5:15، وصلاة الظهر في الساعة 12:06، وصلاة العصر في الساعة 3:14، وصلاة المغرب في الساعة 5:36، وصلاة العشاء في الساعة 7:06.

– في الرياض: صلاة الفجر في الساعة 4:47، وصلاة الظهر في الساعة 11:38، وصلاة العصر في الساعة 2:46، وصلاة المغرب في الساعة 5:08، وصلاة العشاء في الساعة 6:38.