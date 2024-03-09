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مواعيد وقنوات بث مسلسل “بابا جه” بطولة أكرم حسني في شهر رمضان 2024

إبراهيم رفعت

نشر الفنان أكرم حسني البوستر الدعائي لمسلسله “بابا جه”  على موقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” معلنًا عن مواعيد العرض خلال أول 15 يومًا من شهر رمضان.

 

وأوضح في تعليقه على البوستر أنه يتمنى أن يكون ضيفًا خفيفًا على المشاهدين، وتحددت مواعيد العرض على قنوات دي إم سي، واتش إت، وشاهد، ودي إم سي دراما على التوالي في تمام الساعة 7:45 مساءً، والساعة 11:00 مساءً على قناة دي إم سي دراما.

مسلسل “بابا جه” يتألف من فريق ممثّلين مميزين من بينهم أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف  وائل حمدي، وإخراج  خالد مرعي.


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عن الكاتب:
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إبراهيم رفعت

كاتب حر، حاصل على درجة البكالوريوس في كلية الإعلام، منذ تخرجي، حصلت على تدريب في عدة قنوات إخبارية وترفيهية، كتبت لدى بعض الصحف الالكترونية المصرية الكبيرة، لدي خبرة أيضاً في مجال الإعلانات، استمتع بكتابة المحتوى ونقل الأخبار بشكل شامل، وهدفي الأسمى هو نقل الأخبار بشكل يعكس جوانبها الكاملة، آمل دائمًا أن تكون مساهماتي قيمة وقد تغير حياة الآخرين بشكل إيجابي.


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