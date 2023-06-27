مواعيد وأماكن مصليات عيد الأضحى 2023 في تركيا

يتساءل الكثير من المسلمين في تركيا عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك الذي من المفترض أن يكون بعد غد يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، إذ تعد تلك الصلاة من أهم وأفضل العبادات الدينية التي يترقبها المسلمون في كل مكان بالعالم، حيث يذهبون إلى المساجد والساحات من أجل إقامة صلاة العيد وتبادل التهاني احتفالًا بتلك المناسبة الدينية العظيمة؛ لذا سنقدم لحضراتكم فيما يلي الأماكن المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى في تركيا وموعدها.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في تركيا

من المؤكد أن وقت صلاة عيد الأضحى المبارك يكون عقب شروق شمس يوم الأربعاء العاشر من شهر ذي الحجة بحوالي ثلث أو ربع ساعة، على أن يتم إقامة الصلاة في إسطنبول في تركيا في تمام الساعة السادسة والربع صباح يوم العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المدن التركية

من خلال النقاط التالية سنوضح لحضراتكم موعد صلاة عيد الأضحى في مدن تركيا:

مدينة أنقرة في تمام الساعة 06:03 صباحًا.

مدينة أرداهان في تمام الساعة 05:20 صباحًا.

مدينة الكسير في تمام الساعة 05:23 صباحًا.

مصليات عيد الأضحى 2023 في تركيا

نذكر لحضراتكم أعزائي زوار موقعنا نجوم مصرية أسماء المصليات والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 كما يلي:

المسجد الكبير في غازي عنتاب.

جامع صابانجي المركز في أضنة.

مسجد السلطان أيوب في إسطنبول.