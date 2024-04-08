مواعيد وأماكن عروض الألعاب النارية بالسعودية بمناسبة عيد الفطر 2024

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية “تركي آل الشيخ” عن أماكن فعاليات عيد الفطر في كل مدن السعودية، وذلك من خلال كتيب نشره على حسابه الرسمي في منصة x بصيغة pdf، في هذا المقال سوف نتعرف على أماكن عروض الألعاب النارية في العيد.

تنطلق العروض النارية في 13 مدينة من مدن السعودية، وذلك في يومي 10 و11 أبريل 2024، على النحو التالي:

عروض الألعاب النارية في جدة: في ممشى البروميناد بين الساعة التاسعة مساءً والتاسعة وخمس دقائق على مدار يومين.

في مدينة أبها يوم 10 أبريل بين الساعة التاسعة مساءً والتاسعة وخمس دقائق.

في مدينة الباحة: في منطقة منتزه الأمير حسام في تمام التاسعة مساءً يوم 10 أبريل الجاري.

في مدينة تبوك: في أرض فضاء بوادي ضبعان، يوم 10 أبريل الساعة التاسعة مساءً.

في مدينة بريدة: في منتزه الملك عبدالله الوطني يوم 10 أبريل الساعة التاسعة مساءً.

عروض الألعاب النارية في منطقة جازان، في ممشى طريق الكورنيش، التاسعة مساءً يوم 10 أبريل.

فعاليات عيد الفطر في المملكة

في مدينة نجران، مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، يوم 10 أبريل التاسعة مساءً.

في مدينة الرياض، تنطلق الألعاب النارية في سماء بوليفارد رياض سيتي يوم 10 أبريل الساعة 09:00 مساءً.

في مدينة الخبر: كورنيش الخبر الشمالي، الساعة التاسعة مساءً يوم 10 أبريل.

في مدينة الجوف، في مركز الملك سلمان الحضاري، مساء 10 أبريل عند الساعة التاسعة.

في المدينة المنورة، أرض مقابل العالية مول، يوم 10 أبريل الساعة 9:00 مساءً.

في مدينة عرعر: حديقة برج عرعر الساعة التاسعة مساءً يوم 10 أبريل.

تعرّف على فعاليات عيد الفطر المبارك في جميع مناطق المملكة ❤️🇸🇦 حمّل الكتيب واستمتع 😍https://t.co/NjW38iuUYz pic.twitter.com/EOiwUfFNxe — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 2, 2024

وأخيراً تنطلق الألعاب النارية في مدينة حائل، يوم 10 أبريل 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بمنطقة واجهة جبل حائل.