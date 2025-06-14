مواعيد مسلسل “6 شهور” على ON وON دراما

تبدأ قناتي أون وأون دراما بدءاً من مساء الاحد الموافق 15-6-2025م في عرض مسلسل “6 شهور” على شاشتها ، وهو أحد انتاجات منصة watchit.

توقيت عرض مسلسل 6 شهور

المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)

6 شهور على قناة ON

العرض: 7.30 مساءاً

الإعادة الأولى: 3.30 صباحاً

الإعادة الثانية: 11.30 صباحاً

6 شهور على قناة ON دراما

العرض: 10.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 6.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 10.00 صباحاً

الإعادة الثالثة: 5.00 مساءاً

فريق عمل مسلسل 6 شهور

التمثيل: نور النبوي – نور إيهاب – مراد مكرم – مجدي بدر – شريف حافظ – فريدة رجب – أيمن عزب – بسمة نبيل – سلوى محمد علي – أمجد الحجار – أحمد فاضل – نور عبد الرحمن – ميشيل ميلاد بشاي – محمد الإمام – محمد عبد العظيم – باسم موريس عدلي – باهر النويهي – مصطفى الرومي – رشا مهدي – اسماعيل فرغلي – مروان فارس – أحمد رضوان – مؤمن وليد.

ضيوف الشرف: علاء مرسي – محمود حافظ – محمد مرزبان.

التأليف: عمرو أبو زيد – أحمد هشام.

الإنتاج: أروما (تامر مرتضى) / واتش ات watch it.

الإخراج: مصظفى صولي.

ملخص فكرة مسلسل 6 شهور

يتنافس مراد ولطيفة على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.