مواعيد مسلسل “6 شهور” على ON وON دراما
تبدأ قناتي أون وأون دراما بدءاً من مساء الاحد الموافق 15-6-2025م في عرض مسلسل “6 شهور” على شاشتها ، وهو أحد انتاجات منصة watchit.
توقيت عرض مسلسل 6 شهور
المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)
6 شهور على قناة ON
العرض: 7.30 مساءاً
الإعادة الأولى: 3.30 صباحاً
الإعادة الثانية: 11.30 صباحاً
6 شهور على قناة ON دراما
العرض: 10.00 مساءاً
الإعادة الأولى: 6.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 10.00 صباحاً
الإعادة الثالثة: 5.00 مساءاً
فريق عمل مسلسل 6 شهور
- التمثيل: نور النبوي – نور إيهاب – مراد مكرم – مجدي بدر – شريف حافظ – فريدة رجب – أيمن عزب – بسمة نبيل – سلوى محمد علي – أمجد الحجار – أحمد فاضل – نور عبد الرحمن – ميشيل ميلاد بشاي – محمد الإمام – محمد عبد العظيم – باسم موريس عدلي – باهر النويهي – مصطفى الرومي – رشا مهدي – اسماعيل فرغلي – مروان فارس – أحمد رضوان – مؤمن وليد.
- ضيوف الشرف: علاء مرسي – محمود حافظ – محمد مرزبان.
- التأليف: عمرو أبو زيد – أحمد هشام.
- الإنتاج: أروما (تامر مرتضى) / واتش ات watch it.
- الإخراج: مصظفى صولي.
ملخص فكرة مسلسل 6 شهور
يتنافس مراد ولطيفة على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.