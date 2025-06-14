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مواعيد مسلسل “6 شهور” على ON وON دراما

محمد عبد الرازق

تبدأ قناتي أون وأون دراما بدءاً من مساء الاحد الموافق 15-6-2025م في عرض مسلسل “6 شهور” على شاشتها ، وهو أحد انتاجات منصة watchit.

توقيت عرض مسلسل 6 شهور

المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)

6 شهور على قناة ON

العرض: 7.30 مساءاً

الإعادة الأولى: 3.30 صباحاً

الإعادة الثانية: 11.30 صباحاً

6 شهور على قناة ON دراما

العرض: 10.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 6.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 10.00 صباحاً

الإعادة الثالثة: 5.00 مساءاً

فريق عمل مسلسل 6 شهور

  • التمثيل: نور النبوي – نور إيهاب – مراد مكرم – مجدي بدر – شريف حافظ – فريدة رجب – أيمن عزب – بسمة نبيل – سلوى محمد علي – أمجد الحجار – أحمد فاضل – نور عبد الرحمن – ميشيل ميلاد بشاي – محمد الإمام – محمد عبد العظيم – باسم موريس عدلي – باهر النويهي – مصطفى الرومي – رشا مهدي – اسماعيل فرغلي – مروان فارس – أحمد رضوان – مؤمن وليد.
  • ضيوف الشرف: علاء مرسي – محمود حافظ – محمد مرزبان.
  • التأليف: عمرو أبو زيد – أحمد هشام.
  • الإنتاج: أروما (تامر مرتضى) / واتش ات watch it.
  • الإخراج: مصظفى صولي.

ملخص فكرة مسلسل 6 شهور

يتنافس مراد ولطيفة على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

 


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عن الكاتب:
محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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