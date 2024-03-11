مواعيد مسلسل “يس عبد الملك” – رمضان 2024

المسلسل الكويتي (يس عبد الملك) منافس قوي في فئة الدراما الاجتماعية الخليجية خلال السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام رمضان 1445 هـ / 2024 م.

قنوات عرض مسلسل يس عبد الملك – رمضان 1445 هـ

المسلسل يبث على قنوات الكويت وmbc دراما والظفرة والبحرين وسلطنة عمان.

المواعيد بتوقيت السعودية (+3 جرينتش)

يس عبد الملك على قناة الكويت

العرض: 1.20 ظهراً

الإعادة: 3.10 صباحاً

يس عبد الملك على قناة mbc دراما

العرض: 4.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 12.00 منتصف الليل

الإعادة الثانية: 5.00 صباحاً

الإعادة الثالثة: 10.00 صباحاً

يس عبد الملك على قناة البحرين

العرض: 7.15 مساءاً

الإعادة: 1.00 صباحاً (بعد منتصف الليل)

يس عبد الملك على قناة الظفرة

العرض: 8.30 مساءاً

الإعادة: 11.00 صباحاً

فريق عمل مسلسل يس عبد الملك

التمثيل: سعد افرج – عبد الرحمن العقل – فتات سلطان – حسين المهدي – ليالي دهراب – أحمد النجار – ياسة – ناصر عباس – منصور البلوشي – روان العلي – زينب بهمن – حسن عبدال – شفاء التقي – محمد المنصوري – أبرار أبوسيف – شوق بنت عبد الله – عبد العزيز التميمي – نجاح الخطيب – طارق الحارثي.

تأليف: محمد خالد النشمي.

الإخراج: مناف عبدال.

ملخص فكرة وقصة مسلسل يس عبد الملك

تدور احداث العمل حول “يس عبد الملك” الذي لديه عائلة يمر معها بأحداث مختلفة, ومن خلال الاحداث تنكشف عدة أسرار عن حياته الخفية, وذلك في إطار درامي إجتماعي.

بوسترات مسلسل يس عبد الملك

بوسترات فردية رسمية لأبطال العمل