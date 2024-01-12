مواعيد مسلسل “وبينا ميعاد 2” على dmc وdmc دراما – بدءاً من 13 يناير 2024

تبدأ قناة دي إم سي dmc وقناة dmc دراما في عرض الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد على شاشتها، حيث تعرضه القناة كعرض أول وحصري للمسلسل، وهذا ابتداءً من السبت الموافق 13-1-2024.

وتصدر الحلقة الجديدة من المسلسل يومياً على منصة watchit قبل عرضها على الشاشة بيوم .

مواقيت إذاعة مسلسل وبينا ميعاد – الموسم الثاني

المواعيد بحسب التوقيت المحلى في مصر (+2 توقيت جرينتش )

يتم العرض يومياً من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة من الأحد إلى الخميس

موعد عرض وبينا ميعاد على قناة dmc

العرض الأول: 7.30 مساءاً.

الإعادة الأولى: 1 صباحاً

الإعادة الثانية: 12.30 ظهراً.

موعد وبينا ميعاد دي على قناة dmc دراما

العرض الأول :11 مساءاً.

الإعادة الأولى: 9 صباحاً

الإعادة الثانية: 5 مساءاُ

** حلقة مجمعة يوم الخميس الساعة 10.00 مساءاً على dmc دراما

فريق عمل مسلسل وبينا ميعاد 2

التمثيل : شيرين رضا – صبري فواز – مدحت صالح – وفاء صادق – محمد سليمان – بسمة – داليا شوقي – اسامة الهادي – خالد أنور – نادية رشاد – هاجر الشرنوبي – آية سمير – محمد العزازي – كنزي رماح – يوسف الكدواني – يوسف ابراهيم – تسنيم هاني – أميرة أديب – ايمان يوسف – نور محمود – محمد مهران – دنيا جمعة – هيدي كرم (ضيف شرف).

الانتاج : سكوير ميديا للإنتاج الفني والإعلامي.

المنتج : ابراهيم حمودة

الإشراف العام على المحتوى الدرامي : الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية – يسري الفخراني

التأليف والإخراج : هاني كمال.

ملخص فكرة وقصة مسلسل وبينا ميعاد 2

تدور فكرة المسلسل حول بعض المشكلات الاجتماعية في الطبقة المتوسطة في العمل والدراسة والحياة اليومية, وذلك من خلال عائلتي “حسن” و”نادية” حيث عائلة حسن مكونة من الاب واربعة أولاد وعائلة نادية مكون من اربعة بنات .