مواعيد مسلسل “من كثر حبي لك” – رمضان 2024

المسلسل الكويتي من كثر حبي لك يتنافس في فئة المسلسلات الخليجية الرومانسية، خلال السباق الدرامي الرمضاني لشهر رمضان 1445 هـ / 2024 م.

قنوات عرض مسلسل من كثر حبي لك – رمضان 1445

المسلسل يبث على قنوات mbc دراما والسومرية والشرقية والبحرين والفجيرة.

المواعيد بتوقيت السعودية (+3 جرينتش)

من كثر حبي لك على قناة mbc دراما

العرض: 3.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 11.00 مساءاً

الإعادة الثانية: 4.00 صباحاً

الإعادة الثالثة: 9.00 صباحاً

من كثر حبي لك على قناة السومرية

العرض: 7.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 11.15 مساءاً

الإعادة الثانية: 7.15 صباحاً

الإعادة الثالثة: 1.00 ظهراَ

من كثر حبي لك على قناة الفجيرة

العرض: 7.30 مساءاً

من كثر حبي لك على قناة الشرقية

العرض: 9.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 7.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 12.00 ظهراَ

من كثر حبي لك على قناة البحرين

العرض: 9.15 مساءاً

الإعادة: 12.05 ظهراَ

فريق عمل مسلسل من كثر حبي لك

التمثيل: إبراهيم الحربي – فاطمة الطباخ – حمد العماني – شوق الهادي – نور الشيخ – خالد الشاعر – فوز عبد الله – باسم عبد الأمير – شوق بنت عبد الله – أحمد النجار – هبة الناجم – وليد الصاغن.

التأليف: نور البدري.

الإنتاج: صمود برودكشن للدعاية والإعلان والإنتاج الفني.

الإخراج: حسين الحليبي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل مسلسل من كثر حبي لك

تدور أحداث المسلسل داخل إحدى العمارات السكنية، حيث أبطال العمل تنشأ بينهم علاقات إنسانية متنوعة بينهم من حب ومودة، وزواج وطلاق، وعندما تقع جرائم قتل وسرقة ومشاكل عائلية يسعى السكان لحل تلك المشكلات.

بوسترات مسلسل من كثر حبي لك

مجموعة من البوسترات لابطال المسلسل