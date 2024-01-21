مواعيد مسلسل “حدوتة منسية” على cbc وcbc دراما – بدءاً من 27 يناير 2024

العرض الأول والحصري لمسلسل “حدوتة منسية” على قناة تليفزيونية مفتوحة ومجانية عبر قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما بدءاً من مساء السبت الموافق 27-1-2024 م, وهو من نوعية المسلسلات ذات الـ 30 حلقة، وهو اخر مسلسل للقناة في موسم الاوف سيزون قبل شهر رمضان المبارك.

توقيت عرض مسلسل حدوتة منسية

يعرض المسلسل على قنوات سي بي سي يومياً ما عدا الخميس والجمعة

المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)

حدوتة منسية على cbc

العرض: 8.00 مساءً

الإعادة الأولى: 2.30 صباحاً

الإعادة الثانية: 12.00 ظهراً

حدوتة منسية على cbc دراما

العرض: 11.00 مساءً

الإعادة الأولى: 5.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 10.00 صباحاً

الإعادة الثالثة: 4.00 عصراً

فريق عمل مسلسل حدوتة منسية

التمثيل: سوسن بدر – هشام إسماعيل – محمود حجازي – عبير صبري – أحمد فهيم – نانسي صلاح – ريم سامي – طارق صبري – محمد على رزق – أحمد صيام – هبة عبد الغني – محمد لطفي شاهين – عبير منير – أمير صلاح – هلا السعيد – مصطفى منصور – محمد عزمي – حسن عبد الله – مجدي البحيري – أحمد عتريس – دعاء حكم – وائل صلاح – رجوى حامد – مي حسن – ندى سمير فقيه.

التأليف: محمود حمدان.

الموسيقى التصويرية: محمد مدحت.

الإخراج: محمد محيي الدين.

ملخص فكرة وقصة مسلسل حدوتة منسية

المسلسل من نوعية الدراما الاجتماعية التى تدور أحداثها في اطار تشويقي، حول إمراة تدعى سعاد متزوجة من نادي عثمان والذي قام بكتابة كل ثروته لزوجته سعاد وحرم ابنائه من الميراث وبذلك تكون هي المسئولة على كل ما يخص هذا المال، لتنافس الجميع على ارضائها, ولكن يظهر لها بعض من ماضيها الاليم الذي يطاردها خلال الأحداث.

البرومو التشويقى لمسلسل حدوتة منسية

الاعلان الترويجي للمسلسل من قناة cbc الرسمي على اليوتيوب

البوسترات الفردية لابطال مسلسل حدوتة منسية

صور بوسترات رسمية للفنانيين المشتركين في المسلسل