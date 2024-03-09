مواعيد مسلسل “تل الراهب” – رمضان 2024

مسلسل تل الراهب للفنانين محمد رياض وايتن عامر سيكون على المائدة الدرامية الرمضانية، خلال السباق الدرامي السنوي لهذا العام رمضان 1445 / 2024 م.

قنوات عرض مسلسل تل الراهب – رمضان 2024

يعرض المسلسل على قنوات روتانا وLBC روتانا وهي والسومرية.

المواعيد بتوقيت مصر (+2 جرينتش)

تل الرهب على روتانا دراما

العرض: 6.00 مساءاً

الإعادة: 8.00 صباحاً

تل الرهب على LBC روتانا

العرض: 6.30 مساءاً

الإعادةالأولى: 4.30 صباحاً

الإعادة الثانية: 10.00 صباحاً

تل الراهب على قناة السومرية

العرض: 7.15 مساءاً.

الإعادة الأولى: 4.10 صباحاً

الإعادة الثانية: 8.00 صباحاً

الإعادة الثالثة: 2.30 ظهراً

تل الراهب على قناة الشمس

العرض: 8.00 مساءاً

فريق عمل مسلسل تل الراهب

التمثيل: محمد رياض – أيتن عامر – أحمد فؤاد سليم – أحمد عبد الله محمود – ميرهان حسين – مي القاضي – محمد البكري – وليد فواز – محسن منصور – سميرة صدقي – لطفي لبيب – عمرو مهدي – أحمد وفيق – أحمد كرارة – ناصر سيف – عصام شاهين – عبد الحكيم قطيفان – شيرين – لقاء سويدان – إسماعيل شرف – أحمد صفوت – سيد الديب.

التأليف: طارق بركات.

الإنتاج: طابة للإنتاج الفني.

الإخراج: عادل الأعصر.

ملخص فكرة وقصة مسلسل تل الراهب

المسلسل يناقش ويسلط الضوء على أحد الأمراض النفسية وهو “الفوبيا” من خلال استعراض درامي لعدد من مشكلات الاشخاص المصابين بهذا المرض وكيف يتفاعلون مع تلك المشاكل.