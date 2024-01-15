مواعيد مسلسل “بين السطور” على قنوات ON وmbc1 – بدءاً من 28 يناير 2024

تبدأ قناة ON وقناة ON دراما وقناة mbc بدءاً من مساء الأحد الموافق 28-1-2024 م في عرض أولى حلقات مسلسل بين السطور كعرض أول، بالاضافة الى عرض المسلسل على منصتي شاهد وwatchit، في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي وهو مكون من 30 حلقة.

موعد مسلسل بين السطور على قنوات أون وأم بي سي

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

بين السطور على ON

العرض : 20.00 (الثامنة مساءاً)

الإعادة الأولى : 2.00 (الثانية بعد منتصف الليل)

الإعادة الثانية : 13.00 (الواحدة ظهراً)

بين السطور على ON دراما

العرض : 22.00 (العاشرة مساءاً)

الإعادة الأولى : 6.00 (السادسة صباحاً)

الإعادة الثانية : 10.00 (العاشرة صباحاً)

الإعادة الثانية : 17.00 (الخامسة مساءاً)

بين السطور على mbc1

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

العرض : 16.00 (الرابعة مساءاً)

الإعادة الأولى : 2.00 (الثانية صباحاً)

الإعادة الثانية : 8.00 (الثامنة صباحاً)

فريق عمل مسلسل بين السطور

التمثيل: صبا مبارك – أحمد فهمي – محمد علاء – ناردين فرج – علي الطيب – وليد فواز – سلمى أبو ضيف – باسل الزارو.

التأليف: مريم نعوم

معالجة درامية وإشراف على الكتابة: نجلاء الحديني.

فريق الكتابة: زهراء سيف الدين – سارة الطوبجي – سلمى عبد الوهاب.

الأخراج: وائل فرج.

ملخص فكرة مسلسل بين السطور